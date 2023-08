Pierce The Veil covern Radioheads “Karma Police”

Die mit Platin ausgezeichnete Post-Hardcore-Band Pierce The Veil spielten kürzlich Radioheads Song “Karma Police” für die “Like A Version”-Cover-Serie von Triple J ein. Die Kalifornier haben sich der 1997er-Single von Radiohead angenommen. Das Stück war die zweite Auskopplung aus dem Doppelplatin-Album, und drittem Studioalbum, namens “OK Computer”.

Pierce The Veil haben in einem gesonderten Video die Cover-Wahl besprochen und in einem weiteren Video gibt es den eigenen Track “Emergency Contact”. Alle drei Videos gibt es nachfolgend:

Das aktuelle Studioalbum der im Jahre 2007 gegründeten Band ist zu Beginn des Jahres 2023 erschienen und trägt den Titel “The Jaws of Life”.