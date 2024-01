Pissed Jeans kündigen neues Album “Half Divorced” an

Das Hardcore-Quartett Pissed Jeans aus Pennsylvania kündigte kürzlich ihr neues Studioalbum “Half Divorced” für eine Veröffentlichung am 1. März 2024 via Sub Pop an. Der Longplayer ist der erste seit sechs Jahren. Ein Video zur Lead-Single „Moving On“ ist bereits online. Regisseur und häufiger Kollaborateur Joe Stakun („The Bar Is Low“, „Bathroom Laughter“, „Romanticize Me“) zeichnet sich dafür verantwortlich.

„Half Divorced“ von Pissed Jeans ist der Nachfolger von „Why Love Now“ aus dem Jahr 2017, einem Album, das sich mit den alltäglichen Unannehmlichkeiten des modernen Lebens auseinandersetzte.

„Half Divorced“ wurde von PISSED JEANS und Don Godwin produziert und gemischt, von Mike Petillo im Tonal Park in Takoma Park, Maryland, aufgenommen und von Arthur Rizk (Co-Produzent und Mischer von „Why Love Now“) gemastert.

Mehr zu PISSED JEANS „Half Divorced“ von Chelsea Hodson:

“PISSED JEANS waren noch nie eine Band, die halbe Sachen macht – sie sind bekannt für ihren wilden Gesang, ihre bissigen Texte, ihre Buzzsaw-Gitarren und ihre ungestümen Liveshows, und ihr sechstes Album „Half Divorced“ ist da keine Ausnahme. Die Songs spießen die Spannung zwischen jugendlichem Optimismus und der ernüchternden Realität des Erwachsenseins auf, und wenn man sie durch den finsteren Blick von Frontmann Matt Korvette betrachtet, wird alles auf einer Ebene von gewalttätiger Absurdität präsentiert. So knurrt Korvette in „Seatbelt Alarm Silencer”: „Call it a death drive but that ain’t fair / Drive implies I’m headed somewhere.”

Wohin also geht eine Band wie PISSED JEANS nach fast zwanzig Jahren Musikmachen, nachdem sie Väter geworden sind, nachdem sie geheiratet haben und nachdem sie geschieden wurden? Die Existenz hat sich bis zu einem Siedepunkt verfestigt. Korvette sagt dazu: „Half Divorced hat eine Aggression in sich, die besagt, dass ich diese Realität nicht haben will. Es liegt eine Kraft darin, sagen zu können: Mir ist klar, dass du willst, dass ich diesen Dingen Aufmerksamkeit schenke, aber ich sage dir, dass sie nicht wichtig sind. Ich schaue bereits woanders hin.“

Das Quartett hatte es nicht eilig, „Half Divorced“ fertigzustellen. „Wir sind nicht die Art von Band, die alle zwei Jahre eine neue Platte herausbringt“, sagt Korvette. „PISSED JEANS ist für uns wirklich wie ein Kunstprojekt, und genau das macht es so lustig.“ Dieser Mangel an Zurückhaltung wütet in den Songs, die unerwartet in klassisches Hardcore-Punk-Territorium abdriften – oft sind sie weniger als zwei Minuten lang und brechen aus wie die „Butan-Tank-Explosion“, von der Korvette in „Junktime“ singt.

Diese destillierte Energie lässt „Half Divorced“ bedrohlich und gefährlich klingen. Korvette meint: „Wir haben gemerkt, dass wir uns nie wirklich mit Pop-Punk beschäftigt haben, und wir dachten, das ist etwas, das nicht sofort als cool erkennbar sein wird. Also wollen wir uns selbst herausfordern, damit es sich für uns cool anfühlt.“

Das Wort „Divorce“ passt zu den Momenten der Demütigung und Scham, die auf diesem Album für alle sichtbar hochgehalten werden. Korvette sagt: „Wenn man etwas oft genug sagt oder es einfach öffentlich existieren lässt, dann verliert es sein böses Monster-im-Schrank-Ding.“ Es gibt Klarheit im Licht und in der Dunkelheit, in der Ehe und in der Scheidung. Wie der Refrain des letzten Liedes ruft: „I’m moving on, I’m moving on, I’m moving on.”

© Pissed Jeans – Half Divorced (Artwork)

Track listing

Killing All the Wrong People Anti-Sapio Helicopter Parent Cling to a Poisoned Dream Sixty-Two Thousand Dollars in Debt Everywhere Is Bad Junktime Alive With Hate Seatbelt Alarm Silencer (Stolen) Catalytic Converter Monsters Moving On

