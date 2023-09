popNRW-Preis 2023 gibt über 20 Nominierungen bekannt

Am 14. November 2023 verleihen das NRW KULTURsekretariat und der Landesmusikrat NRW im Kölner Gloria Theater zum zwölften Mal den begehrten popNRW-Preis an herausragende Bands und hoffnungsvolle Newcomer aus NRW. Der renommierte Award zählt zu den höchstdotierten Auszeichnungen für Popkünstler:innen in Deutschland. Der Preis wird gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW.

Jetzt stehen die insgesamt 26 Nominierten für die diesjährige Ausgabe des Preises fest, der traditionell in zwei Kategorien vergeben wird:

Für den mit 10.000 Euro dotierten popNRW-Preis in der Kategorie Outstanding Artists sind 11 Gruppen nominiert: Ayliva // Becky Sikasa // Drens // Ghøstkid // Maria Basel // Marie Montexier // Ozan Tekin // Philine Sonny // The Screenshots // Tigermilch // Xul Solar

Insgesamt 15 Bands dürfen auf den mit 2.500 Euro dotierten Newcomer-Preis hoffen: Bloodflowers // Blumengarten // Bush.ida // Cage // Crystal Glass // Henry Lee // iedereen // Janou // Maali // Marlena Käthe // Negisa // Pogendroblem // Stina Holmquist // Tigrrez Punch // Yako Ok.

Der diesjährigen Jury gehören an: Klaus Fiehe (freier Journalist, u. a. 1Live Fiehe, byte.fm), Mariama Jalloh (Musikerin), Elke Kuhlen (c/o pop Festival), Max Ortmann (freier Journalist, STROBO RUHR), Pamela Owusu-Brenyah (Music Women* Germany, AFRO X POP, PopKultur Festival), Simone Sohn (freie Journalistin, u.a. WDR 1Live Heimatkult), Rembert Stiewe (Orange Blossom Festival, Glitterhouse Records). Juryvorsitz: Dr. Christian Esch (NRW KULTURsekretariat).

Schon in den vergangenen Jahren hat die popNRW-Jury ein feines Gespür für erfolgversprechende Prämierungen bewiesen. Davon zeugen so illustre Namen wie Roosevelt, Giant Rooks, Amilli, Von Spar, Messer, Goldroger, International Music, Serious Klein oder auch AnnenMayKantereit, die bereits 2014 mit einem Anerkennungspreis geehrt wurden.

Mehr hier

