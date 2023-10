Pridian veröffentlichen Video-Single “Tetsuo”

Die Modern Metal Pridian kommt aus Tartu, Estland, und wurde 2918 gegründet. Nun hat die Gruppe eine neue Video-Single veröffentlicht. “Tetsuo” könnt ihr weiter unten hören und euch dazu das Video geben. Der Kern von PRIDIAN besteht aus Jörg-Erik Hanikat und Martin Randalu an der Gitarre, Robert Leht am Schlagzeug und Laur Lindmäe am Gesang.

PRIDIAN sagen: „In einer Zeit, in der die Menschen immer gespaltener, einsamer und oberflächlicher werden, beschreibt und reflektiert der Text von „Tetsuo“ diese inneren Gefühle des emotionalen Getrenntseins, des Missverstandenwerdens und der Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und dem Selbstwert. Musikalisch sind in diesem Song Elemente der elektronischen Musik stärker ausgeprägt, beginnend mit dunklen Techno-Vibes in Kombination mit sehnsüchtigen, melancholischen Piano-Parts. Die chaotische Natur des Songs vermittelt das Ringen um Einheitlichkeit“.

Im vergangenen Jahr haben PRIDIAN drei Video-Singles veröffentlicht und bringen nun am 29. November 2023 die „Cybergnosis“-EP heraus.

© Pridian – Cybergnosis (Artwork)

Das EP Cover wurde erstellt von Stefan Korju, Logo und Text von Laur Lindmäe.

Tracklist (20:48):

Soft Gold – 4:47 Disgust – 4:44 Deadfall – 3:39 Hive Mind – 3:50 Tetsuo – 3:53

Die CD vorbestellen und die EP pre-saven kann man hier: https://linktr.ee/pridian

Hört euch die Single hier an: https://linktr.ee/pridian

Und seht das offizielle Musikvideo hier:

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon