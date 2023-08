Prince: “Diamonds and Pearls” Deluxe Edition kommt

Von Prince wird am 27. Oktober 2023 von Paisley Park Enterprises in Zusammenarbeit mit Sony Music und Warner Records das Studioalbum “Diamonds and Pearls” als große Deluxe-Edition veröffentlicht. Diese enthält dann 75 Audiotracks, davon 47 unveröffentlicht, sowie Live-Auftritte auf Blu-Ray. Ursprünglich erschien der Longplayer im Jahre 1991.

Die größte Variante wird 12 LPs und eine Blu-ray beziehungsweise 7 CDs und eine Blu-ray enthalten. Ein zweistündiges Konzert von 1992, live aus dem „Glam Slam“-Club in Minneapolis, gibt es dazu ebenfalls. Alles auch im Dolby-Atmos-Mix.

Die Wiederveröffentlichung beinhaltet folgende Formate:

Super Deluxe Edition (7CD+Blu-Ray / 12LP+Blu-Ray / Audio-Download und Streaming)

Deluxe Edition (2CD / 4LP 180g Vinyl)

Remastertes Album (1CD / 2LP 180g off-white „Pearl“-Vinyl (nur USA) / 2LP 180g durchsichtiges „Diamant“-Vinyl (außer USA) / Download und Streaming)

Ein 120-seitiges, gebundenes Buch mit unveröffentlichten Fotos von Randee St. Nicholas und Essays von der Autorin und Moderatorin Andrea Swensson sowie vom Archivar und leitenden Rechercheur für den Prince-Nachlass Duane Tudahl, vom britischen Musikkritiker und Prince-Experten Jason Draper, von Industrieprofessorin De Angela L. Duff (NYU Tandon School of Engineering in Brooklyn) und von KaNisa Williams gibt es ebenfalls. Die Einleitung stammt von Chuck D.

PRINCE & THE NEW POWER GENERATION – DIAMONDS AND PEARLS SUPER DELUXE EDITION

(7CD+Blu-Ray / 12LP+Blu-Ray / Digital *)

CD1 / LP1&2: DIAMONDS AND PEARLS (REMASTERED)

Thunder Daddy Pop Diamonds And Pearls Cream Strollin’ Willing And Able Gett Off Walk Don’t Walk Jughead Money Don’t Matter 2 Night Push Insatiable Live 4 Love

CD2 / LP3&4: SINGLE MIXES & EDITS (REMASTERED)

Gett Off (Damn Near 10 Min.) Gett Off (Houstyle) Violet The Organ Grinder Gangster Glam Horny Pony Cream (N.P.G. Mix) Things Have Gotta Change (Tony M Rap) Do Your Dance (KC’s Remix) Insatiable (Edit) Diamonds And Pearls (Edit) Money Don’t Matter 2 Night (Edit) Call The Law Willing And Able (Edit) Willing And Able (Video Version) Thunder (DJ Fade)

CD3-5 / LP5-9: VAULT I, II, III

VAULT I

Schoolyard My Tender Heart Pain Streetwalker Lauriann Darkside Insatiable (Early Mix – Full Version) Glam Slam ’91 Live 4 Love (Early Version) Cream (Take 2) Skip To My You My Darling Diamonds And Pearls (Long Version)

All tracks previously unreleased

VAULT II

Daddy Pop (12″ Version) Martika’s Kitchen Spirit Open Book Work That Fat Horny Pony (Version 2) Something Funky (This House Comes) (Band Version) Hold Me Blood On The Sheets The Last Dance (Bang Pow Zoom And The Whole Nine) Don’t Say U Love Me

All tracks previously unreleased

VAULT III

Get Blue Tip O’ My Tongue The Voice Trouble Alice Through The Looking Glass Standing At The Altar Hey U Letter 4 Miles I Pledge Allegiance To Your Love Thunder Ballet

All tracks previously unreleased

CD6&7 / LP10-12: LIVE AT GLAM SLAM, 1992

Thunder Daddy Pop Diamonds And Pearls Willing And Able Jughead The Sacrifice Of Victor Nothing Compares 2 U Thieves In The Temple Sexy M.F. Insatiable Cream/Well Done/I Want U/In The Socket (Medley) 1999/Baby I’m A Star/Push (Medley) Gett Off Gett Off (Houstyle)

All tracks previously unreleased

BLU-RAY

LIVE AT GLAM SLAM, 1992

MINNEAPOLIS, MINNESOTA, JANUARY 11, 1992

Thunder Daddy Pop Diamonds And Pearls Willing And Able Jughead The Sacrifice Of Victor Nothing Compares 2 U Thieves In The Temple Sexy M.F. Insatiable Cream/Well Done/I Want U/In The Socket (Medley) 1999/Baby I’m A Star/Push (Medley) Gett Off Gett Off (Houstyle)

Alle Tracks bisher unveröffentlicht

SPECIAL OLYMPICS, METRODOME, MINNEAPOLIS, MINNESOTA, JULY 1991

SOUNDCHECK – JULY 19, 1991:

Let’s Go Crazy/Baby I’m A Star/Push (Medley)

Alle Tracks bisher unveröffentlicht

SHOW – JULY 20, 1991:

Diamonds And Pearls Let’s Go Crazy/Baby I’m A Star/Push (Medley)

Alle Tracks bisher unveröffentlicht

DIAMONDS AND PEARLS VIDEO COLLECTION

Introduction Thunder (Live) Gett Off Cream Diamonds And Pearls Dr. Feelgood (Live) Call The Law Willing And Able Jughead (Live) Insatiable Strollin’ Money Don’t Matter 2 Night Live 4 Love (Live)

Die Blu-Ray wird präsentiert in: Stereo, 5.1 Dolby True HD (nur Special Olympics Show und Glam Slam) und Dolby ATMOS (nur Special Olympics Show und Glam Slam).

Hinweis: Die Videoinhalte sind exklusiv für die physische Blu-Ray und werden nicht auf den digitalen Download- oder Streaming-Versionen der Super Deluxe Edition erscheinen.

PRINCE & THE NEW POWER GENERATION – DIAMONDS AND PEARLS DELUXE EDITION

(2CD / 4LP)

CD1 / LP1&2: DIAMONDS AND PEARLS (REMASTERED)

Thunder Daddy Pop Diamonds And Pearls Cream Strollin’ Willing And Able Gett Off Walk Don’t Walk Jughead Money Don’t Matter 2 Night Push Insatiable Live 4 Love

CD2 / LP3&4: SINGLE MIXES & EDITS (REMASTERED)

Gett Off (Damn Near 10 Min.) Gett Off (Houstyle) Violet The Organ Grinder Gangster Glam Horny Pony Cream (N.P.G. Mix) Things Have Gotta Change (Tony M Rap) Do Your Dance (KC’s Remix) Insatiable (Edit) Diamonds And Pearls (Edit) Money Don’t Matter 2 Night (Edit) Call The Law Willing And Able (Edit) Willing And Able (Video Version) Thunder (DJ Fade)

PRINCE & THE NEW POWER GENERATION

DIAMONDS AND PEARLS

REMASTERED

(1CD / 2LP off-white “Pearl” 180g Vinyl (USA only) /

2LP clear “Diamond” 180g vinyl (außer USA) / Audiophile Blu-Ray * / Digital Download / Streaming)

CD1 / LP1&2 / Audiophile Blu-ray *: DIAMONDS AND PEARLS (REMASTERED)

Thunder Daddy Pop Diamonds And Pearls Cream Strollin’ Willing And Able Gett Off Walk Don’t Walk Jughead Money Don’t Matter 2 Night Push Insatiable Live 4 Love

Audiophile Blu-ray in den Audioformaten Dolby ATMOS und HD Stereo (24bit / 44,1kHz)