Propagandhi mit neuem Album „At Peace“, Titeltrack mit Video online

Nach einer achtjährigen Pause kündigt die kanadische Band Propagandhi aus Manitoba heute ihr achtes Studioalbum „At Peace“ an, das am 2. Mai über Epitaph Records erscheinen wird.

„Für mich persönlich könnte diese Platte eine Momentaufnahme sein, in der ich mich entscheide, ob ich den Rest meines Lebens als Eckhart Tolle oder als Ted Kaczynski verbringen werde“, lacht Gitarrist und Sänger Chris Hannah.

„Alles, worüber ich singe, kommt immer noch von derselben Person, die 1993 unsere erste Platte ‘How to Clean Everything’ geschrieben und gesungen hat“, erinnert sich Hannah an die bissigen Skate-Thrash-Ursprünge der Band. „Aber was wir jetzt in die Songs packen, spiegelt wahrscheinlich mehr Verzweiflung wider als vor 30 Jahren, als wir ähnliche Perspektiven hatten, aber mit Strängen von Hoffnung und Naivität. Jetzt geht es um die existenzielle Angst, in dieser völlig gescheiterten Gesellschaft ein lebenswertes Leben zu führen.“

„At Peace“ ist ihre erste Veröffentlichung seit Victory Lap aus dem Jahr 2017 und entstand während des bedrohlichen politischen Klimas in den Monaten vor der Machtergreifung von „Imperator“ Trump. Das Album entstand kurz vor dem Vorschlag des amerikanischen Oligarchen, Propagandhis Heimatland zum 51. Bundesstaat der USA zu machen, und wurde dann im Dezember 2024 in den Blasting Room Studios von Jason Livermore (u.a. Rise Against, Hot Water Music) abgemischt.

Im Kern ist „At Peace“ jedoch Propagandhis Plädoyer für Hoffnung und gegen Hoffnungslosigkeit. „Vor zwanzig Jahren hatten wir das Gefühl, dass die Dinge im Arsch sind, aber dass es eine Massenmobilisierung der Menschen gegen die Oligarchie, die Milliardärsklasse, geben könnte“, sagt Chris. „Ich glaube nicht, dass es das in unserer Musik noch gibt, und ich glaube auch nicht, dass es eine solche Mobilisierung geben wird. Ich hoffe, ich werde eines Besseren belehrt.“

Die Band wird im kommenden Mai im Rahmen der RECONSTRUCTION TOUR 2025 durch Europa touren (u.a. mit. Pennywise, Comeback Kid, The Iron Roses und Dead Pioneers. Und mit Special Guests Madball in Barcelona, Wizo in Augsburg und Dritte Wahl in Berlin).

RECONSTRUCTION TOUR 2025

18.05.2025 CH-Zürich, Komplex

21.05.2025 AT-Wien, Arena Open Air

23.05.2025 Augsburg, Gaswerk Open Air (Special Guest: WIZO)

25.05.2025 Wiesbaden, Schlachthof

27.05.2025 Köln, Live Music Hall (LOW TICKETS!)

29.05.2025 Hamburg, Docks (LOW TICKETS!)

31.05.2025 Berlin, Zitadelle Spandau (Special Guest: DRITTE WAHL)

Propagandhi sind Chris Hannah (Gesang/Gitarre), Jord Samolesky (Schlagzeug), Todd Kowalski (Gesang/Bass) und Sulynn Hago (Gitarre).

Tracklisting

At Peace Prismatic Spray (The Tinder Date) Rented P.A. Guiding Lights Cat Guy No Longer Yound Stargazing God of Avarice Benito’s Earlier Work Vampire Are Real