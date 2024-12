Die 1978 in Sheffield, England, gegründete Rock-Band Pulp verkündet nur noch wenige Tage vor den Feiertagen und zum Jahresabschluss, den Vertragsabschluss beim Label Rough Trade Records.

Pulp freuen sich bekanntzugeben, dass sie einen Plattenvertrag mit Rough Trade Records unterzeichnet haben. “Rough Trade have managed Pulp for over 30 years so it feels great to be finally on the label. We did it!”