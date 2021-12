Pupil Slicer – Mirrors CD Kritik

Am 12. März 2021 ist via Prosthetic Records das Debütalbum “Mirrors” des Londoner Trios Pupil Slicer erschienen. Vom Label wird die Band mit diesen Worten beschrieben “Combining all the sharp edges of angular mathcore with the bonecrushing intensity of grindcore”. Beim Opener “Martyrs” ist Cam Shuck mit dabei, bei Song Nummer 3 “L’Appel du vide” hört man Carson Pace und bei Track Nummer 10 “Mirrors Are More Fun Than Television” ist Gas Rizzardi zu hören.

© Pupil Slicer – Mirrors

Der Opener “Martyrs” hat ein noisiges Intro und legt nach rund 40 Sekunden direkt los mit dieser äußerst brutalen Mischung aus Mathcore, Einflüssen aus Grindcore, (Post-)Hardcore und einigen D-Beat-Momenten. Das alles schick über die ganze Platte verteilt, die knapp unter 38 Minuten Spielzeit liegt. Man könnte mit größeren respektiv großen Namen um sich schmeißen. Klar, das geht. Allerdings möchte ich es in diesem Fall vermeiden. Es wären die Standard-Bands, die man – vor allem – bei Mathcore erwartet. Umgekehrt wird es eben auch Pupil Slicer nicht gerecht.

Die einzelnen Stücke haben beispielsweise eine interessante Spiellänge: von 47 Sekunden (“Stabbing Spiders”) bis hin zu fast sechseinhalb (“Collective Unconscious”) und knapp sieben Minuten (“Mirrors Are More Fun Than Television”). Dazwischen bewegt sich das in punkige Gefilde. Bezogen auf die Spiellänge. Musikalisch ist es weiterhin eine brutale Mischung. Wortwörtlich. Textlich, so ergab meine Recherche, sollen die Lyrics von den eigenen (von Kate Davies) Problemen handeln (Sozialphobie, Depressionen, Ängste – sprich mental health) sowie gesellschaftliche Ungereimtheiten angesprochen werden. Beides wichtige, und, wie ich finde, essentielle Sparten in diesen Musikstilen.

Insgesamt handelt es sich um ein außerordentlich gutes Debütalbum, das sich nicht verstecken muss aber auch sicherlich nicht jedem Hörer wohlbekommt. Was man wiederum als Insider-Tipp wahrnehmen kann – je nach Medium. Finde ich gut und kann ich wärmstens, vielleicht als längeres Outro oder als Teil ebenjenem empfehlen. Gerade für 2021.

Wertung: 8,5 von 10 Punkten

Bandmitglieder:

Kate Davies – Guitars & Vocals,

Josh Andrews – Drums

Luke Fabian – Bass & Backing Vocals

Band: Pupil Slicer

Albumtitel: Mirrors

Spielzeit: 37:39 Minuten

Hier kaufen, weiter unten eingebunden Stream: