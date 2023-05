Von Pupil Slicer gibt es “Glaring Dark Of Night”/”Momentary Actuality” ein neues Musikvideo online anzusehen. Das Ganze stammt vom kommenden Studioalbum “Blossom”, das von den UK-Mathcorelern am 2. Juni 2023 erscheinen wird. David Gregory führte bei den beiden Songs und diesem Musikvideo Regie. Schaut euch das Ergebnis direkt hier an:

© Pupil Slicer – Blossom Cover Artwork