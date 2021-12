Rampampampamm! (Weihnachten mit den Grindfuckers) von Excrementory Grindfuckers CD Review

Die Excrementory Grindfuckers stammen aus Hannover und werden laut als “Fun-Metal-Band” betitelt. Das würde ich unterschreiben, mir ist das nur zu grob. Der Stil steckt ja schon im Bandnamen. Das Weihnachtsalbum “Rampampampamm! (Weihnachten mit den Grindfuckers)” wurde anlässlich des Gigs auf dem Wacken Open Air 2014 am 1. August des gleichen Jahres veröffentlicht.

Die Veröffentlichung kam damals in Form eines Adventskalenders und hat 24 Tracks (=Türchen). Gespielt wurden und werden Klassiker dieser besinnlichen Zeit im “typischen” Gewand dieser Musiker. Manches mal hat es ein wenig Pop-Charakter – das vergeht aber nach einiger Zeit. Spätestens wenn der namensgebende Grind einsetzt. Oder etwas ähnliches, was man nicht mit Pop, Schlager oder gar Weihnachten in Verbindung bringt.

© Excrementory Grindfuckers – Rampampampamm! – Weihnachten mit den Grindfuckers

Die Hannoveraner sind ja dafür bekannt einen gewöhnungsbedürftigen Humor zu haben. Sagen andere. Das merkt man an dem titelgebenden Song der sich “Roots, Blood Roots” vornimmt und damit weihnachtliche Stimmung verbreiten möchte. In “Christmas Hill” wird natürlich den Rappern von Cypress Hill gehuldigt. Und ob jetzt DJ Bobo, hier und da – wie zu Beginn des Albums – einige Gangshouts vorkommen, das verwirrt einem nicht mehr, wenn einem Excrementory Grindfuckers schon Jahre bekannt ist.

Leute, die das immer noch bierernst nehmen, sei gesagt: das musikalische Können ist vorhanden. Schon mal der Gedanke gekommen, dass das alles Absicht ist? Also, dass es so klingt, wie es klingt. Man höre sich doch nur mal “How to make a Christmas song” an. Den hat doch sicherlich niemand ernstgenommen, oder? Weitere Kostprobe? “Lustig lustig” und “Klingelingeling”. Im ernst, das kann man nicht ernstnehmen und wenn die Band bei einigen Stücken selbst lachen muss wie zu Beginn von “Ich verpenn Weihnachten”, dann ist alles gesagt und verstanden.

Benötigt die Musikwelt solch ein Album? Darüber kann man streiten aber nicht zu Weihnachten. Also, gar nicht, ist ja mit dem Longplayer immer Weihnachten. Seid herzlich zueinander, mosht um die Wette, habt Spaß, Freude und hört diese Platte. Sicherlich sind da auch einige Perlen für dich drauf. Fröhliche Weihnachten.

Wertung: 8 von 10 Punkten

Albumtitel: Rampampampamm! (Weihnachten mit den Grindfuckers)

Bandname: Excrementory Grindfuckers

VÖ: 1. August 2014

Stream und Kauf hier