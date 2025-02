Ranga Yogeshwar – Nächste Ausfahrt Zukunft Buchkritik

Mit Nächste Ausfahrt Zukunft – Geschichten aus einer Welt im Wandel von Ranga Yogeshwar gibt es ein neues Buch des Wissenschaftlers. Inhaltlich dreht sich alles um Technik, die Entwicklung ebenjener, verschiedener Perspektive, auch die des Autors, sowie die Gefahren, Vorteile und mögliche Tendenzen für die Zukunft.

Es werden folgerichtig unter anderem die Fragen „Was bleibt?“, „Was ändert sich?“, und „Was macht das mit uns?“ gestellt und erläutert sowie versucht zu beantworten. Gemäß der heutigen Tendenz versteht sich, gepaart mit der Hoffnung, dass der Mensch in vielerlei Hinsicht noch die Kurve kriegt. Ein Buch voller Tatsachen und Einschätzungen sowie der einen oder anderen Möglichkeit, wie es in der Zukunft weiter gehen könnte.

Ranga Yogeshwar – Nächste Ausfahrt Zukunft (© Kiepenheuer & Witsch)

Das Werk kommt genau richtig in einer Zeit der Verunsicherung und der Zukunftsangst. Der Wissenschaftsjournalist dürfte den meisten sicherlich aus diversen TV-Sendungen oder von seinen Büchern her bekannt sein.

Zu den Themen zählen unter anderem die künstliche Intelligenz, Überwachung im weitesten und offensichtlichen Sinne, Stimmbiometrie, Digitalisierung, Robotik, Dating in der Neuzeit, Fake News und vieles mehr.

Die oberflächliche und kommunikationfeindliche oder zumindest kommunikationsstörende Algorithmen diverse Partnerbörsen sowie Apps beschreibt Ranga Yogeshwar in Nächste Ausfahrt Zukunft mit den folgenden Worten: If Partner geeignet, then abspeichern, else löschen. Und das geht ziemlich schnell, Button / Bildschirm berühren und anhand von geringfügigen Datenmengen ein Urteil fällen – ein lebenslanges. Nicht nur sollten wir uns fragen: Möchte ich so beurteilt werden und falls ich mit ja oder mir egal antworte, stimmt dann eventuell mit mir etwas nicht? Ich habe es probiert und fand und finde es bescheiden.

Immer schwingt natürlich seine Erfahrung mit und das bleibt auch gar nicht aus. Man merkt als Leser, dass dem Autor viel an der Thematik liegt. Auch daran, wie wir zukünftig mit den Problemen umgehen werden. Denn nicht nur Ranga Yogeshwar möchte seine Kinder in einer rosigeren Zukunft wissen, sondern sicherlich auch die aktuellen und kommenden Eltern. Warum also nicht dementsprechend handeln? Eigentlich müsste es logisch sein, doch ist es nicht. Es kommen viele Faktoren rein, nicht alle werden berücksichtigt – auch nicht möglich – aber einige, die ebenfalls wichtig sind.

Tolles Buch zur richtigen Zeit.

Verlag: KiWi-Taschenbuch

Erscheinungstermin: 11.04.2019

ISBN: 978-3-462-05291-6

432 Seiten

Autor: Ranga Yogeshwar