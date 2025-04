Rantanplan: 30-jähriges Jubiläum, neue Single „Thu den Ska“, neues Album, Tour

Die Hamburger Band Rantanplan feiert ihr 30-jähriges Jubiläum, verkünden außerdem eine neue Single mit dem Titel „Thu den Ska“ sowie ein neues Album und eine Tour, um das alles gebührend zu feiern. Die Single ist ab sofort erhältlich und das Album „Blast Off NY“ erscheint am 12. September 2025 bei Hamburg Records / Kontor.

„Blast Off NY“ wurde in nur vier Tagen des Februars eingespielt. Engineered und Produziert von Hardcore­-Punk-Legende Don Fury (Quicksand, Into Another, Shelter, Agnostic Front, SOIA, Worldinferno Friendship Society, uvm).

Es handelt sich dabei um echte Live-Recordings ohne Overdub-Gedoppel-Copy&Paste-Synthi-Backing-Track-Geschwurbel.

Jeder nur sein Instrument und ein Mikrofon (Shure SM58) und die toughe Magie des New Yorker Großmeisters und seines Studios DFS. Die meisten Bands können sowas heutzutage gar nicht mehr. Eine wohlfeile Sammlung vorwiegend älterer Klassiker der frühen Alben.

Mit „Thu den Ska“, der ersten Single aus dem Album fing der ganze Spuk vor 30 Jahren an. Der Song hätte 1996 das Debütalbum „KEIN SCHULTERKLOPFEN (Gegen den Trend)“ eröffnen sollen, aber die damalige Version schwächelte Sänger Torben zu sehr und somit eröffnete damals „Dummheit tut weh“ die Saga.

Tracklist

A

Thu den Ska Monsterschiss Wir sind nicht die Onkelz Alles wird Pop Durch die Nacht fällt Schnee Großversuch (in Sachen Leben) Revolution Comandante

B

Jeder So wie er kann Aber die Zeiten sind andere Zombie Che Zwei Hamburg, 8°, Regen Fass die Uhr nicht an Sterben An/Aus

RANTANPLAN LIVE

17.04.2025 (GER) Flensburg, Kühlhaus

18.04.2025 (GER) Bremen, Lagerhaus

19.04.2025 (GER) Oberhausen, Druckluft

20.04.2025 (GER) Köln, Carlswerk

23.04.2025 (GER) Braunschweig, KufA Haus

24.04.2025 (GER) Frankfurt, Das Bett

25.04.2025 (GER) Saarbrücken, Studio 30

26.04.2025 (GER) Siegen, Vortex Surfer Musikclub

30.04.2025 (GER) Coesfeld, Punk In Den Mai

01.05.2025 (GER) Fulda, Kreuz

02.05.2025 (GER) Dresden, Beatpol

03.05.2025 (GER) Berlin, Lido

24.05.2025 (GER) Alsdorf, Pit Rock

19.06.2025 (GER) Dessau, This Is Ska

04.07.2025 (GER) Wiesmoor, Wiesmoor Rockt!

12.07.2025 (AUT) Lenzing, Krawall Kultur Festival

08.08.2025 (GER) Eschwege, Open Flair

14.-16-08.2025 (GER) Loburg, Spirit Festival

15./16.08.25 (GER) Taarstedt, Angeliter Open Air

23.08.2025 (GER) Wildeshausen, Wild Rock Open Air

30.08.2025 (GER) Wolfshagen im Harz, Rock Am Beckenrand

10.10.2025 (AUT) Graz, ErntePUNKfest

20.12.2025 (GER) Hamburg, Uebel & Gefährlich