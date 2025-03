Raptor von Dave McKean Comic Kritik

Kürzlich habe ich nun mit dem Comic „Raptor“ von Dave McKean (Black Dog, The Sandman, Gotham Asylum, Cages) begonnen und auch (endlich) beendet. Das endlich bezieht sich eher auf mein, meiner Meinung nach, bei mir langsames Lesetempo (gegenüber früher). Die Beschreibung des Cross Cult Verlag zum Buch lautet: „Der Raptor Sokol schwebt zwischen zwei Welten hin und her – ein stetes Flackern zwischen zwei Zuständen der Existenz: Mensch und Falke. Als Raubvogel muss er sich in einem feudalen, wundersamen Land als geschickter Jäger erweisen, um zu überleben. In seiner menschlichen Gestalt wandelt er durch das Wales des 19. Jahrhunderts und betrauert hier als Schriftsteller übernatürlicher Erzählungen den Tod seiner jungen Frau. Sokol führt ein Leben in der Dämmerung – zwischen Wahrheit und Lüge, Leben und Tod, Realität und Fantasie.“

Raptor von Dave McKean (© Cross Cult)

Ich kann schon mal vorweggreifen: Das Falke und Protagonist ein und diesselbe Person in verschiedenen Wesenszuständen sind, habe ich nur verstanden, weil ich die Presse-Info gelesen habe. Ich habe Knoten im Hirn bekommen, weil zwischendrin auch noch Apophänie vorkam (im Sinne von erwähnt wurde), hat mich das auf eine andere Bahn gebracht oder auf eine weitere.

In „Raptor“ versucht der Protagonist Grenzen auszuloten oder gar zu überschreiten. Er liebäugelt mit einer okkulten Form des Glaubens, um seine verstorbene Frau wiederzusehen. Er schreibt parallel dazu an einem Buch. Und im Groben und Ganzen geht es in diesem Werk darum mit Trauer und Verlust umzugehen, für sich die richtigen Möglichkeiten zu finden et cetera.

„Raptor“ fand ich im Großen und Ganzen gut, spannend und fordernd. Aber leider auch etwas schwieriger verständlich als ich es für nötig gehalten habe. Aus irgendwelchen Gründen bin ich nicht dahinter gekommen, das Falke und Schriftsteller zwei Wesen mit dem gleichen Ursprung sind. Das ging für mich nicht auf. Macht den Inhalt und die Themen aber nicht weniger wichtig.

Normale Edition:

ISBN 978-3-96658-803-4

Hardcover, 192 Seiten, EUR 30

Lim. Variant Edition:

ISBN 978-3-96658-802-7

Hardcover, 192 Seiten,

EUR 50