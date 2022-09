Realm Breaker Band 1 Das Reich der Asche von Victoria Aveyard Buchkritik

Die tapfersten Krieger der Allwacht haben sich zusammengeschlossen um den bösen Magier Ronin und den Dieb Taristan aufzuhalten. Diese wollen mit einer gestohlenen Spindelklinge, einem ganz besonderen Schwert, eine der magischen Spindeln öffnen, die ein Übergang in eine andere Welt sind.

Realm Breaker Band 1 Das Reich der Asche von Victoria Aveyard



Nach einem schweren Kampf gegen Monster aus einer fremden Welt verlieren die Kämpfer der Allwacht den Kampf und Taristan kann Cortael seinen Zwillingsbruder und letzten Erben des alten Cor ermorden. So ist für ihn der Weg das Reich in den Untergang zu stürzen endlich frei.



Mit letzter Anstrengung gelingt es aber dem „Unsterblichen“ Domacridhan die Spindelklinge von Cortael in Richtung des Knappen Andry Trelland zu werfen, der dies aufnimmt und als scheinbar letzter Überlebender in seine Heimatreich Galland fliehen kann. Dort angekommen versteckt er zuerst einmal das wertvolle Schwert und berichtet dann seiner jungen Königin Erida alles von diesen herben Verlusten und der drohenden Gefahr.



Doch Andry ist nicht der einzige Überlebende. Auch Dom konnte mit letzter Kraft aus dem Gemetzel fliehen und befindet sich nun auf dem Rückweg ins Reich der „Unsterblichen“. Diese sind nicht wirklich unsterblich, sondern nur sehr langlebig, seitdem sie vor vielen Jahrtausenden durch eine Spindel auf die Allwacht gekommen sind. Auch er berichtet dort von der Gefahr, doch seine Freunde und Familie wollen davon nichts hören und lieber abwarten.



Doch die Hoffnung ist noch nicht verloren. Von seiner Cousine, die ebenfalls nicht abwarten möchte, erfährt Dom von einer unbekannten Erbin Cortaels. Diese hat er Jahrelang vor den Unsterblichen geheim gehalten, doch nun ist die junge Corayne die wichtigste Person der Allwacht. Denn nur mit ihrer Hilfe können die Spindeln wieder geschlossen und das Reich gerettet werden. Doch wo soll er anfangen zu suchen? Nur die Hilfe der Assassinin Sorasa kann ihm dabei helfen. Und so beginnt es…



Ich muss gestehen, dass ich die erste Veröffentlichung vom ersten Band der „Realm Breaker“ Reihe verpasst habe. Durch die Ankündigung des zweiten Bandes bin ich nun aber neugierig geworden und ich muss sagen, dass ich bisher nicht enttäuscht wurde.



Victoria Aveyard hat in ihrer High Fantasy Handlung eine komplett neue Welt erschaffen, die in verschiedene Länder aufgeteilt ist und dort von Monarchen beherrscht wird. Die Länder haben entweder Frieden miteinander, oder liegen im Kriegszustand. Nun kommt aber eine allumfassende Bedrohung. Eigentlich sollte dies die Länder enger zusammenschweißen, doch die Herrscher tun dies als Kindermärchen ab.



Daher liegt es an einer kleinen Gruppe von Helden und Antihelden, die diese Bedrohung aufhalten muss. Allen voran die junge Corayne, die die letzte Erbin einer alten Blutlinie ist. Doch die Gruppe muss zuerst einmal gefunden werden. Dies ist auch schon ein kleiner Kampf in sich, denn bei einigen Mitgliedern braucht es doch einiges an Überredungskunst.



Nach Tolkiens Klassiker „Der Herr der Ringe“ und George R.R. Martins „Game of Thrones“ ist es schwierig für Autoren und Autorinnen sich eine komplett neue Fantasywelt zu erdenken und eine Handlung in dieser zu spinnen. Victoria Aveyard ist dies gelungen, wobei man diesen ersten Band erstmal nur als Zusammenkunft der Helden sehen kann.



In „Das Reich der Asche“ werden die Grundsteine für das Abenteuer gelegt. Die Gruppe der Helden wird eingeführt, aber auch die Bösewichte bekommen ihren Platz in der Geschichte. Dabei wird alles sehr genau beschrieben, auch die Gedanken und die Gefühle der einzelnen Protagonisten, aus der Perspektive abwechselnd geschrieben wird. Da liegt auch das einzige Manko dieses Bandes, da diese Beschreibungen sehr allumfassend sind und die Handlung nicht unbedingt voranbringen.



Im Großen und Ganzen ist „Das Reich der Asche“ ein gut gelungener Auftaktband, der einen an klassische Rollenspielabenteuer erinnert. Eine Gruppe findet zusammen und muss einen Auftrag erledigen, beziehungsweise einen Feind besiegen. Durch die Möglichkeit der Paralleluniversen wird hier ein netter Aspekt in diese klassische Fantasywelt hinzugefügt.



Zum Glück muss ich nicht lange auf den zweiten Band dieser Geschichte warten. Ich bin nämlich schon sehr gespannt, wie es weitergehen wird.



Meine Meinung: 9 von 10 Punkten