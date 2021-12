Refused kündigen “Songs To Fan The Flames Of Discontent”-Neuauflage an

Refused haben kürzlich eine Neuauflage ihres zweiten Studioalbums “Songs To Fan The Flames Of Discontent” angekündigt. Neben diversen Outtakes und Demos ist auch ein bisher unveröffentlichter Song auf der neuen Version zum 25-jährigen Jubiläum enthalten. Das Stück nennt sich “Da Message”. Auf den gängigen Streamingplattformen wird es den Großteil des Bonusmaterials nicht geben.

Durch die problematische Situation auf dem Vinylmarkt wird es zu verschiedenen Erscheinungsdaten kommen. Eine US-Pressung erscheint im Sommer 2022, am 11. Februar wird die Jubiläumsausgabe in Europa erscheinen. Vorbestellungen sind bereits jetzt möglich.

Bei diesem Album handelt es sich um das zweite Studioalbum der schwedischen Hardcore-Band Refused. Es wurde 1996 ursprünglich bei Victory Records, Startrec. und We Bite auf CD, Tape und 12”-Vinyl veröffentlicht. Eine Re-Issue gab es von Burning Heart Records und Victory im Jahre 1997 schon mal. Eine Remaster-Version erschien 2004.

Zum Song “Rather Be Dead” von diesem Werk gibt es auch ein offizielles Video:

Der Titel des Longplayers stammt aus einer früheren Ausgabe von Little Red Songbook, welches vom Komitee von Spokane, Washington veröffentlicht wurde. Genauer gesagt von einigen aus der internationalen Gewerkschaft “Industrial Workers of the World” aus dem Jahre 1909. Es enthält Songs vom IWW-Aktivisten Joe Hill, der in Schweden geboren wurde.

Das Cover und die Tracklist von Refused – “Songs To Fan The Flames Of Discontent” (Jubiläumsausgabe) gibt es nachfolgend zu sehen:

© Refused – Songs To Fan The Flames Of Discontent (Jubiläumsausgabe)