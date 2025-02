Rick Buckler von The Jam ist gestorben

Rick Buckler, der Schlagzeuger von The Jam, ist verstorben. Er starb im Alter von 69 Jahren nach kurzer Krankheit. Anfang des Monats sagte Rick Buckler seine bevorstehende Spoken-Word-Tour aus gesundheitlichen Gründen ab. Paul Weller veröffentlichte auf Instagram eine Erklärung, in der es heißt:

„Ich bin schockiert und traurig über Ricks Tod. Ich denke zurück an unsere gemeinsamen Proben in meinem Schlafzimmer in der Stanley Road in Woking. An all die Pubs und Clubs, in denen wir als Kinder gespielt haben, bis hin zu der Zeit, als wir schließlich eine Platte aufgenommen haben. Was für eine Reise! Wir sind weit über unsere Träume hinausgegangen und was wir gemacht haben, hat die Zeit überdauert.

Mein tiefstes Mitgefühl gilt der gesamten Familie und allen Freunden.“

In demselben Instagram-Beitrag würdigte Bruce Foxton Rick mit den folgenden Worten:

„Ich war schockiert und am Boden zerstört, als ich heute diese sehr traurige Nachricht hörte. Rick war ein guter Kerl und ein großartiger Schlagzeuger, dessen innovative Schlagzeugmuster unsere Songs mitgestalteten. Ich bin froh, dass wir die Chance hatten, so viel zusammenzuarbeiten.

Meine Gedanken sind in dieser sehr schwierigen Zeit bei Leslie und seiner Familie.“

Rick Buckler gründete The Jam 1972 zusammen mit Paul Weller und Bruce Foxton. Die Band veröffentlichte sechs komplette Alben, bevor sie sich 1982 auflöste. Das letzte war The Gift, das im selben Jahr erschien. Rick Buckler spielte auch bei Time UK, Sharp und The Gift und betrieb ein Studio in Islington.