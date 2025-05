Rise Against kündigen neues Album „Ricochet“ an

Rise Against kündigen ihr neues Album „Ricochet“ an und es gibt weiter unten ein Musikvideo zur Lead-Single „I Want It All“ zu sehen. Im Juni geht es auf Headline-Tour in Deutschland inklusive Auftritten bei Rock Am Ring/Rock Im Park und Hurricane/Southside.

„Ricochet handelt von unserer kollektiven Verbundenheit. Wir begannen mit dem Titeltrack und davon, wie wir alle – ob wir wollen oder nicht – sozusagen im selben Raum festsitzen. Alles, was man tut, wirkt sich auf jemanden aus; alles, was man wirft, wirkt sich auf den Nächsten aus. Wir sind mit anderen Ländern, anderen Volkswirtschaften verbunden; wir sind mit Einwanderern ohne Papiere verbunden. Wir sind mit jeder Entscheidung unserer Politiker verbunden. Es ist alles ein großer Querschlägereffekt. Diese Idee bildet das Rückgrat dieses Albums.“ – Tim McIlrath

Rise Against melden sich mit neuen Songs zurück. Am 15. August 2025 erscheint via Loma Vista Recordings ihr erstes Album seit vier Jahren – „Ricochet“. „I Want It All“ folgt auf die kürzlich vorausgeschickten Singles „Nod“ und „Prizefighter“.

Ricochet – Tracklist:

Nod

I Want It All

Ricochet

Damage Is Done

Us Against The World

Black Crown

Sink Like A Stone

Forty Days

State Of Emergency

Gold Long Gone

Soldier

RISE AGAINST live:

04.06.2025 – (DE) Hannover, Gilde Parkbühne

06.06.2025 – (DE) Nürnberg, Rock Im Park

07.06.2025 – (DE) Nürburgring, Rock Am Ring

09.06.2025 – (DE) Leipzig, Haus Auensee

10.06.2025 – (DE) Münster, Halle Münsterland

12.06.2025 – (DE) Nickelsdorf, Nova Rock

20.06.2025 – (DE) Scheeßel, Hurricane Festival

21.06.2025 – (DE) Neuhausen ob Eck, Southside Festival