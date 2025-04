Ritual kündigen Album „Songs For The Haunted“: Zwei neue Singles ab sofort

14 Jahre nach ihrem letzten Album „Paper Skin“ kündigen Ritual ihr erstes Studioalbum „Songs For The Haunted“ seit 2011 an. Zwei neue Singles namens „Silver Lining“ und „Trust“ gibt es ab sofort. Der Longplayer der Hardcore-Band erscheint am 12. September 2025 über Through Love Records.

Nachdem Ritual aus dem Ruhrgebiet seit 2005 als eine der aktivsten Hardcorebands Europas in jugendlichem Wahnsinn weit über 300 Konzerte in 19 Ländern gespielt und in dieser Zeit drei Alben und 7″-Singles hinterlassen hatten, war die kultisch verehrte Band seit 2012 „on hiatus”.

© Ritual – Songs For The Haunted

Nun haben sich Julian Laur de Manos, Deni Pavičić und Philipp Wulf, deren Freundschaft auch ohne die Band fortbestand, 14 Jahre nach ihrem letzten Album wieder zusammengetan.

RITUAL – „Silver Lining“ / „Trust“ (Singles, VÖ 01.04.25)

Video „Silver Lining“:

Stream:

https://orcd.co/ritualhc

Das neue Album “Songs For The Haunted” erscheint am 12.09.2025 über Through Love Records und kann ab dem 01.04.25 vorbestellt werden. Am 10.05.2025 spielt die Band beim Ruhrpott Revival Rumble in Essen, weitere Livetermine folgen.