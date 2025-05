Robbie Williams kündigt neues Album „Britpop“ an

Robbie Williams kündigt neues Studioalbum „Britpop“ an. Erscheinen soll es im kommenden Herbst via Columbia Records und ist ab sofort auf rw.com als Pre-Order erhältlich. Mit „Rocket“ ist auch der erste Vorbote angekündigt und erschienen. Verstärkung erhält Williams hier von Rock-Legende Tony Iommi (Black Sabbath). Außerdem startet in Kürze die große „Britpop”-Stadiontour, im Sommer folgen Auftritte in der UK, Irland und Europa.

Der Track „Rocket“ wurde von Robbie, Karl Brazil, Tony Iommi sowie Tom Longworth geschrieben. Der Videoclip folgt am kommenden Freitag. Begleitet von einem Flashmob ist Robbie in seinem punkigen Outfit – rote Schottenkaromuster-Hose, schwere Halskette und eine Grafitti-verzierte Bikerjacke – vor verschiedenen Londoner Wahrzeichen zu sehen, während andere Szenen mit Robbie und Tony Iommi in dessen Heimatstadt Birmingham aufgenommen wurden.

Streame den Song hier: https://robbiewilliams.lnk.to/Rocket

© Robbie Williams – Britpop (Credit: Album cover photography by Julian Broad; painting by Kate Oleska based on the photo by Mick Hutson)

Robbie über „BRITPOP“: „Ich wollte endlich das Album machen, das ich eigentlich schon 1995 nach meiner Trennung von Take That im Sinn hatte. Zu einer Zeit, in der sich Britpop auf dem absoluten Höhepunkt befand und ein goldenes Zeitalter für die britische Musik angebrochen war. An diesem Album habe ich mit einigen meiner persönlichen Helden gearbeitet; es ist ungehobelt, es gibt mehr Gitarren und alles ist vielmehr upbeat und hymnischer als sonst. Man findet sowohl Brit, als natürlich auch Pop – ich bin unglaublich stolz auf das Gesamtwerk und freue mich schon auf die Reaktionen meiner Fans. Außerdem kann ich es kaum erwarten, ein oder zwei Songs daraus auf meiner kommenden „BRITPOP“-Tour zu spielen, die ich natürlich in Großbritannien eröffne.“

Hier die Deutschland-Daten der „BRITPOP“-Tour:

25.06.2025 Gelsenkirchen – VELTINS-Arena SOLD OUT

30.06.2025 Hannover – Heinz von Heiden Arena SOLD OUT

09.07.2025 Leipzig – Red Bull Arena

21.07.2025 Berlin – Waldbühne SOLD OUT

22.07.2025 Berlin – Waldbühne SOLD OUT

26.07.2025 München – Olympiastadion SOLD OUT

10.08.2025 Frankfurt – Deutsche Bank Park SOLD OUT

Weitere Informationen und Tickets unter tickets.robbiewilliams.com.