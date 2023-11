Rock am Ring und Rock im Park 2024 kündigen komplettes Programm in der ersten Ankündigung an

Die beiden Festivals Rock am Ring und Rock im Park haben für 2024 ihr komplettes Programm in der ersten Ankündigung angekündigt. Mit dabei sind Green Day, Die Ärzte, Måneskin, Avenged Sevenfold, Billy Talent, Broilers, Kraftklub, Parkway Drive, Queens Of The Stone Age und viele mehr.

Im Jahr 2025 wird es Jubiläumseditionen geben. Denn es gibt 40 Jahre Rock am Ring und 30 Jahre Rock im Park zu feiern. Ob diese 2025 übertrumpft werden kann bleibt abzuwarten. Aber 2024 ist auch nicht ohne. Auch dabei sind nämlich Trettmann, Danger Dan, 311, Against The Current, Atreyu, Betontod, Blackout Problems, Cemetery Sun, Counterparts, Enter Shikari, Fit For A King, Guano Apes, Hanabie, Heriot, James And The Cold Gun, Jazmin Bean, Kvelertak, Landmvrks, Leoniden, L.S. Dunes, Madsen, Malevolence, Mudvayne, Neck Deep, Of Mice & Men, Pendulum, Pinkshift, Polyphia, Querbeat (nur bei Rock am Ring), Royal Blood, Royal Republic, Scene Queen, Schimmerling, Skindred, Team Scheisse, The Last Internationale, The Scratch, Thy Art Is Murder, Underoath, Wanda, Wargasm, While She Sleeps.

© Rock am Ring | Rock im Park 2024

