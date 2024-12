Rock am Ring und Rock im Park 2025: Dritte Bandwelle angekündigt

Für die große Party zu 40 Jahre Rock am Ring und 30 Jahre Rock im Park kündigen die Veranstalter nun eine dritte Bandwelle an. Diese bringt koRn als Headliner und andere Hochkaräter wie Weezer, Bullet For My Valentine, Kontra K in das Billing. Der Vorverkauf läuft mit 80.000 verkauften Tickets für Rock am Ring und 60.000 für Rock im Park auch mehr als gut.

Mit KoRn reiht sich eine der prägenden Bands des Nu-Metal-Genres in die Headliner-Riege ein.Sänger Jonathan Davis blickt voller Vorfreude auf die Show: „Wir sind begeistert, nächstes Jahr Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park zu sein und damit unseren 10. Auftritt bei diesen ikonischen Festivals zu feiern. Deutschland war immer ein wichtiger Teil unserer Reise, und wir können es kaum erwarten, den nächsten Sommer unvergesslich zu machen.“

Außerdem Weezer, Bullet For My Valentine, Kontra K sowie Frog Leap, Jerry Cantrell, Destroy Boys, Northlane, I See Stars, The Red Flags, Drug Church und mehr.

Die heiße Phase für die großen Jubiläen hat begonnen. Matt Schwarz, Veranstalter von Rock am Ring und Rock im Park, betont: „Wir sind unglaublich dankbar über die Treue unserer Fans, die mit ihrer Verbundenheit die Festivals begleiten. Mit vielen Überraschungen, 100 Acts, vier Bühnen und grandiosen Special Surprise Acts werden wir nächstes Jahr an Pfingsten legendäre Festivals feiern.“

Termine:

Rock am Ring: 6.–8. Juni 2025, Nürburgring, Eifel

Rock im Park: 6.–8. Juni 2025, Zeppelinfeld, Nürnberg

Eine vollständige Liste der Bestätigungen in alphabetischer Reihenfolge gibt es hier:

A Day To Remember

Adam Angst

Airbourne

Amira Elfeky

AViVA

Beatsteaks

Biffy Clyro

Boston Manor

Bring Me The Horizon

Brutalismus 3000

Bullet for my Valentine

Christin Nichols

Creeper

Dead Poet Society

Deafheaven

Defects

Deine Cousine

Destroy Boys

Die Nerven

Drangsal

Drug Church

Electric Callboy DJ Set

Falling in Reverse

Feine Sahne Fischfilet

Fit For An Autopsy

FJØRT

Fleshwater

Frank Turner & The Sleeping Souls

Frog Leap

Future Palace

Grade 2

Heaven Shall Burn

Holy Wars

House Of Protection

I See Stars

Idles

Imminence

In Flames

Jerry Cantrell

Jinjer

K.I.Z

Kittie

Kontra K

KoRn

Kris Barras Band

Leftovers

LØLØ

Lorna Shore

Massendefekt

Mia Morgan

Millencolin

Nasty

Northlane

Nothing More

Olli Schulz & Band

Pain of Truth

Polaris

Poppy

Powerwolf

Rise Against

SDP

Seven Hours After Violet

Skillet

Sleep Token

Slipknot

Smash Into Pieces

Soft Play

Spiritbox

Spiritual Cramp

Static Dress

Still Talk

Stray From the Path

Survive Said the Prophet

Teen Mortgage

Terror

The Ghost Inside

The Prodigy

The Red Flags

The Warning

thrown

Tocotronic

Trophy Eyes

Tulpe

Turbostaat

unpeople

VOWWS

Weezer

Whitechapel

Zebrahead

ZSK

