Rock Legends Tour 2025 mit Joe Lynn Turner, Eric Martin, Marc Storace, Paul Shortino & Special Guest Robin Beck

Mit der Rock Legends Tour 2025 kommen mehrere hochkarätige Musiker auf Tour nach Deutschland. Mit dabei sind Joe Lynn Turner, Eric Martin, Marc Storace, Paul Shortino & Special Guest Robin Beck. Rock Legends folgt auf Rock Meets Classic und stammt ebenfalls aus dem Hause Manfred Hertlein Tourneen.

Diese Tour fegt im Oktober diesen Jahres erstmals durch 21 (!) Städte in Deutschland und Österreich. Live on Stage die Rock Legenden Joe Lynn Turnern, Eric Martin, Marc Storace, Paul Shortino & als Special Guest Robin Beck.

MANFRED HERTLEIN PRÄSENTIERT

ROCK LEGENDS

The Rock Explosion Tour 2025

In Concert – Live with Band

powered by Hard Rock Cafe

Mi., 01.10.2025 Nürnberg, Meistersingerhalle

Do., 02.10.2025 Regensburg, Audimax

Fr., 03.10.2025 Linz, TipsArena

Sa., 04.10.2025 Augsburg, Schwabenhalle

So., 05.10.2025 Rosenheim, Kultur- und Kongress Centrum

Mo., 06.10.2025 München, Deutsches Theater

Di., 07.10.2025 Kempten, bigBox

Do., 09.10.2025 Dortmund, Westfalenhalle 2

Fr., 10.10.2025 Frankfurt, Jahrhunderthalle

So., 12.10.2025 Karlsruhe, Schwarzwaldhalle

Di., 14.10.2025 Bremen, Metropoltheater

Mi., 15.10.2025 Bielefeld, Stadthalle

Do., 16.10.2025 Hamburg, Inselpark Arena

Fr., 17.10.2025 Braunschweig, Volkswagen Halle

So., 19.10.2025 Berlin, Admiralspalast

Mo., 20.10.2025 Halle/Saale, Händelhalle

Mi., 22.10.2025 Würzburg, Congress Centrum

Fr., 24.10.2025 Salzburg, Arena

Sa., 25.10.2025 Wien, Gasometer

Mo., 27.10.2025 Köln, Motorworld

Di., 28.10.2025 Stuttgart, Liederhalle

© Rock Legends in Concert – Live with Band