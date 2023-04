Rotten Sound – Apocalypse CD Kritik

Die Info beginnt mit einem Wortspiel: “Die “Apocalypse” ist nahe und Rotten Sound bieten den passenden Soundtrack.” Natürlich in Englisch und ich habe es etwas angepasst. Die Band aus Finnland präsentieren auf ihrem achten Full-Length-Album wieder eine gehörige Portion Grindcore. Es ist auch das erste Studioalbum seit sieben Jahren.

“I’m trying to find a positive way to say that maybe, just maybe, we were a bit lazy for a while” versucht ein grinsender Sänger Keijo Niinimaa, einer der Gründungsmitglieder neben Mika Aalto (Gitarrist), eine Erklärung, warum es so lange gedauert hat bis die kreativen Batterien wieder aufgeladen waren. “This being said, the recording has been ready since January 2022 but then we had to finalize the artwork, schedule the manufacturing of the vinyl and find the right time to release it. But what really made a difference this time around was we did a full preproduction for it. Last time we did that was for Cycles back in 2008. That process may have added an extra six months but it was worth it because we really took our time to finetune every little details until we were entirely satisfied. We probably would have released it earlier though if what happened, well, hadn’t happen you know.”

© Rotten Sound – Apocalype Artwork

Am 8. März 2020 beendete die Gruppe die ‘Campaign For Musical Destruction’ Tour zusammen mit Napalm Death, Bat und Eyehategod sowie Misery Index. Neun Tage später schien jemand die Welt angehalten zu haben. Die Inspiration fehlte. “The songwriting had already started in 2019 but for about six months, I didn’t know where I wanted to go to next lyrically speaking until it finally clicked somehow.”

Ursprünglich war angedacht den Titeltrack “Apocalypse” den Namen “Positivity” zu haben. Sarkastisch gemeint, natürlich. Die finnische Band wartet sonst mit konkreten Songtiteln auf, die sich zudem selbst klären. Wie “Denialist”, “Patriot”, “Empowered” (mit fast 2 Minuten Länge der längste Song auf diesem Album) und vielen anderen. Insgesamt achtzehn Stücke, die in rund 21 Minuten runtergeprügelt werden. Typisch für das Genre. Wenig Melodie, wenig Groove, viel Geknüppel und Geschrei. Allerdings wollen es Genre-Liebhaber genau so, nicht anders.

Style: Grindcore

Recording Studio:

Sound Supreme (drums and vocals)

Nordic Audio Labs (guitars and bass)

Recording engineer: Janne Saksa

Mix: Rain City Studios by Jesse Gander

Master: Audio Siege by Brad Boatbright

Cover artwork: Error Design

Line-up:

Mika Aalto – guitars

Matti Raappana – bass and backing vocals

Sami Latva – drums

Keijo Niinimaa – lead vocals