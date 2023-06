Run The Jewels’ Killer Mike veröffentlicht autobiografisches Album “Michael”

Der Run The Jewels-Rapper Killer Mike kündigt sein autobiografisches Album “Michael” an. Vorab gibt es die Fokussingle “Scientists & Engineers” featuring André 3000, Future und Eryn Allen Kane. Auf dem Album sind hingegen unter anderem Features von Young Thug, 6LACK, El-P, Ty Dolla $ign, Blxst, 2 Chainz vorhanden.

Bekannt ist er nicht nur als Rapper, sondern auch als Schauspieler und Aktivist. Außerdem ist Killer Mike auch “als Schützling von Outkast, als Mitglied der Rap-Macht RUN THE JEWELS, als einer der größten Fürsprecher seiner Heimatstadt Atlanta, als Einflüsterer von Bernie Sanders und, vielleicht der wichtigste Punkt, als eine Stimme der Vernunft in einer zunehmend verrückten Welt” bekannt.

“Mein Leben ist ein Zeugnis dafür, was passiert, wenn man aufsteht und immer daran glaubt, dass etwas einen dazu aufruft, es besser zu machen”, so Mike. “Run The Jewels sind die X-Men, das hier ist mein Logan.”

© Killer Mike – Michael (Cover)

Pre-Order gibt es hier.

