Russian Raid – Fight For Justice DVD Kritik

Der Action-Film “Russian Raid – Fight For Justice” heißt im Original “Russkiy Reyd” (Russisch: Русский рейд) und erschien am 15. Juli 2021 DIGITAL EST, am 22. Juli 2021 DIGITAL TVOD und am 5. August 2021 als DVD und BLU-RAY über Tiberius Film. Die Drehbuchautoren sind Denis Kryuchkov, Olga Loyanich und Robert Orr. Die deutsche Info schreibt darüber “vom Drehbuchautor von „Underworld – Aufstand der Lykaner“ und „The Resident“.” An den erwähnten Filmen hat Robert Orr mitgeschrieben.

Die Regie führte Denis Kryuchkov und zu den Darstellerinnen und Darsteller gehören Ilya Antonenko, Ivan Kotik, Nikita Kologrivyy, Andrei Semenov (Mixed Martial Arts und Sambo-Kämpfer; “Dark Night” ist ein weiterer Film mit ihm) und Vladimir Mineev (russische Kickboxer und im Mixed Martial Arts tätig, laut der russischen Wikipedia-Seite zu ihm war dieser Film sein erster, ein weiterer ist 2021 erschienen und heißt auf Deutsch “Bullterrier”). Die Premiere fand in Russland am 1. Oktober 2020 statt.

Russian Raid – Fight For Justice (© Tiberius Film)

Der ehemalige Elitesoldat Nikita wird von einem zwielichtigen Auftraggeber angeheuert. Er soll die privaten Sicherheitsleute einer Fabrik “neutralisieren”. Er merkt schnell, dass die Fabrik von einem gefährlichen Warlord geführt wird. Seine mitgebrachten, meint: auf das Auge gedrückten Kämpfer merken das auch schneller als ihnen lieb ist. Nikita weiß wohl wer dahinter steckt aber zu sagen, wie es an anderen Stellen zu lesen ist, dass man darauf kommen könnte, er, Nikita, würde den Plan schon von Anfang an verfolgen, finde ich etwas zu weit gegriffen. Einziger Hinweis, der diesen Entschluss im nachhinein zulässt ist eine gegen Ende getätigte Aussage als er an Ort und Stelle bleibt. Meiner Meinung nach erfährt der Kämpfer im Laufe des Auftrags erst davon und richtet sich dann darauf ein.

Die Action-Parts, daher meine Erwähnung der MMA-Fähigkeiten zu Beginn, basieren meist auf Hand-To-Hand-Combat-Szenen. Man sieht ihnen das Können an aber auch die fehlende Erfahrung im Schauspiel. Das ist alles ein Haud-drauf-Film, klar, aber: da gibt es bessere Werke. Aber: Auch viel schlechtere. Es wird allerdings auch geballert und mit allerlei Schnittwerkzeugen hantiert. Das kann schon mal etwas blutig werden. Schade, dass es innerhalb der Gruppe so eine Abneigung gegen Nikita gibt, ihm seine Fähigkeiten abgesprochen werden und innerhalb des Trupps Aufmüpfigkeit herrscht. Das hat ein sehr, sehr störendes Bild erzeugt. Das schwappte auch auf mich über und es war kaum zu ertragen. In diesen Momenten wollte ich einfach nur den Film beenden.

Auch wenn ich Szenen mit Kampfkunst durchaus zu schätzen weiß, holt der Film erst durch den Einsatz von Waffen ein bisschen auf. Vergleiche mit den meisten anderen populären und guten Filmen des Genres kann “Russian Raid – Fight For Justice” zu keinem Zeitpunkt wirklich standhalten. Was schade ist, denn das Potenzial ist durchaus vorhanden. Endet allerdings leider im Durchschnitt.

Wertung: 5 von 10 Punkten.

Weiter unten gibt es noch den Trailer.

Originaltitel: Russkiy Reyd

Genre: Action, Thriller

Produktionsland und -jahr: Russland 2020

TECHNISCHE DATEN

BLU-RAY / DIGITAL:

FSK: ab 16 freigegeben

Bild: 1080p/24 HD, 2,39:1

Ton: DTS-HD Master Audio 5.1

Sprache: Deutsch, Russisch

Untertitel: Deutsch

BLU-RAY Bestellnummer: 19607

BLU-RAY EAN: 4041658196079

DVD:

FSK: ab 16 freigegeben

Bild: 16:9, 2,39:1

Ton: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1

Sprache: Deutsch, Russisch

Untertitel: Deutsch

DVD Bestellnummer: 12607

DVD EAN: 4041658126076