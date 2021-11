Sabaton kündigen Live-Doppel-DVD & BluRay “The Great Show” an

Für den 19. November 2021 kündigen die schwedischen Metaller von Sabaton die limitierte Live-Doppel-DVD/Blu-Ray „The Great Show“ und „The 20th Anniversary Show“ an. Beide erscheinen über Nuclear Blast. Beide Shows wurden während der großen Welttournee „The Great Tour“ der Band aufgenommen, die sich 2019 und 2020 über zwei Jahre erstreckte. Bei beiden Shows trat die Band mit Gastmusikern auf und unten findet ihr die komplette Setlists beider Konzerte. Der Vorverkauf startet heute unter diesem Link: https://sabat.one/TheGreatShow

„The 20th Anniversary Show“ besteht aus Sabatons zweistündigem Headline-Konzert, das vor 75.000 Fans auf dem deutschen Wacken Open Air stattfand – welches zufälligerweise im selben Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feierte – und am 1. August 2019 gedreht wurde. „The Great Show“ fand in der O2 Arena in Prag am 26. Januar 2020 statt. Mit zwei abwechslungsreichen Setlists, die aus jeder Ecke der bisherigen Bandgeschichte etwas bieten, ist „The Great Show“ und die auf jeweils 9000 Exemplare limitierte „20th Anniversary Show“ entweder einzeln erhältlich, oder zusammen im Doppelpack als „The Great Show Stage Collector’s Edition“-Boxset (limitiert auf 5000 Exemplare) erhältlich. Das Set bietet eine Bausteinversion der Band und der Bühnen, mit dem Fans ihr eigenes Konzert nachbauen können.

Sabaton waren die erste Band, die, de beiden Hauptbühnen, die Faster- und Harder-Stages, in der 30-jährigen Geschichte von Wacken, die beide Bühnen gleichzeitig nutzte. Auf der Faster Stage traten Sänger Joakim Brodén, die Gitarristen Chris Rörland und Tommy Johansson, Schlagzeuger Hannes Van Dahl und der 20-stimmige „Great War Choir“ in verschiedenen Militäruniformen auf. Zur gleichen Zeit stand Bassist Pär Sundström auf der Harder Stage und performate dort mit den früheren SABATON-Mitglieder Thobbe Englund und Rikard Sundén/Gitarren, Daniel Mÿhr/Keyboards und Daniel Mulback/Schlagzeug.

Sabaton – The Great Show (© Nuclear Blast)

Track listing for “The 20th Anniversary Show” (Wacken)

Ghost Division

Winged Hussars

Resist and Bite

Fields of Verdun (with Thobbe Englund)

Shiroyama (with Thobbe Englund)

The Red Baron

The Price of a Mile

Bismarck

The Lion From The North

Carolus Rex

40:1

The Last Stand

The Lost Battalion

Drum Battle (Hannes Van Dahl vs. Daniel Mullback)

Far From The Flame

Panzerkampf

Night Witches

The Art of War

82nd All The Way

Great War

Attero Dominatus

Encore:

Primo Victoria

Swedish Pagans (with Tina Guo)

To Hell And Back (with Tina Guo)

Track listing for “The Great Show” (Prague)

Ghost Division

Great War

The Attack Of The Dead Men

Seven Pillars of Wisdom

The Los Battalion

The Red Baron

The Last Stand

Far from the Flame

Night Witches

Angels Calling (with Apocalyptica)

The Price Of A Mile (with Apocalyptica)

The Lion From The North (with Apocalyptica)

Carolus Rex (with Apocalyptica)

Encore:

Primo Victoria

Bismarck

Swedish Pagans

To Hell And Back