Samy Deluxe kündigt seine Blockparty Deluxe an

Für den 13. August 2023 kündigt der Hamburger Rapper Samy Deluxe seine Blockparty Deluxe an. Das Event wird als Open Air im Hamburger Schanzenviertel stattfinden. “Zwischen Fernsehturm und Sternschanze werden Graffiti, DJing, Rap und Breakdance wieder eine Einheit bilden wie zu den Anfangszeiten der Bewegung. Der Termin ist dabei ist sicher kein Zufall und hängt mit einem hochoffiziell bestätigten Geburtstag zusammen: Genau vor 50 Jahren, am 11. August 1973, verband Kool DJ Herc das erst Mal auf einer Blockparty die vier Elemente des HipHop. Kein Wunder, dass auf dem Flyer im Jahr 2023 endlich wieder alle Künstler in gleich großen Lettern angekündigt werden.” heißt es in der Info weiterhin.

Graffiti-Artists sind unter anderem “Markus Genesius a.k.a. Wow123 aus Bremen – ein Writer der ersten Stunde in Deutschland, der inzwischen auch als bildender Künstler sehr anerkannt ist –, Cédric Pinterelli a.k.a. Sweetuno aus Heidelberg – er beherrscht die Urform von Graffiti in ganz eigenem Style – und die Künstlerin Mina Mania mit ihren sehr figürlichen Bilder, aber auch mit klassischem Bubble-Letter-Graffiti. Dazu kommen noch ein paar local legends, und mit etwas Glück gibt es auch noch Freiraum für spontane Aktionen von Leuten, die noch dazukommen wollen.”

“Auf der Rap-Bühne stehen – natürlich neben ihren DJs – R.A. the Rugged Man aus den USA, Sonnyjim aus London sowie Wordspray, ein Künstler mit ugandischen Wurzeln, den Samy vor Kurzem in Kopenhagen kennengelernt hat und der das Programm mit seinem ganz entspannten Flow eröffnen wird. Aus Berlin kommen Morlockk Dilemma sowie Marvin Game und sein Camp, die mit Trap und Autotune eher den modernen Sound vertreten, ebenso wie Yun Mufasa aus Hamburg, ein sehr positiver junger, aufstrebender Künstler. Und dann ist da natürlich der bescheidene Headliner Samy Deluxe, der seine neue Platte „Hochkultur 2“ (VÖ selbstverständlich auch zum Jubiläum am 11. August) und bestimmt auch ein paar alte Burner präsentieren wird. Natürlich werden in allen Sets noch ein paar richtig gute Special Guests mit auf Bühne kommen und die Tracks veredeln.”

© Blockparty Deluxe Poster

Die Idee zu dieser Jam kam Samy Deluxe während der Pandemie. „Ich will statt auf Tour zu gehen lieber richtig coole Events machen, die ich selbst organisiere und veranstalte und bei denen ich in jeder Facette dahinterstehe. Ich möchte Dinge nur noch aus purer Leidenschaft machen und wenn ich alles selbst zu 100 Prozent in der Hand habe. Und ich will dem Hamburger Publikum was zurückgeben. Ich bin von dieser Stadt kulturell extrem geprägt worden, und jetzt soll meine Homebase richtig gut und unabhängig feiern.“