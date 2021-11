Scorpions veröffentlichen mit “Peacemaker” den ersten Vorboten auf ihr neues Albm “Rock Believer”

Die Scorpions melden sich mit einer neuen Single, einem neuen Album und neuen Tourdaten zurück. Kürzlich wurde der neue Track “Peacemaker” veröffentlicht und zeitgleich die Pre-Order für das kommende Studioalbum “Rock Believer” eingeläutet. Der Longplayer wird im Frühjahr 2022 erscheinen. Das Video zu “Peacemaker” feierte am Freitag um 16 Uhr Premiere.

„Die Idee der Hookline – „Peacemaker, peacemaker/Bury the Undertaker“ – hat den ganzen Song inspiriert“, erklärt Meine, dessen Texte die Musik des Gitarristen Rudolf Schenker und des Bassisten Paweł Mąciwoda ergänzen. „In diesen schwierigen Momenten sterben so viele Menschen; schau Dir die Kriege an, die auf der ganzen Welt stattfinden. Die Konflikte in Afghanistan und die Lage in Syrien. In gewisser Weise steht unsere Welt am Rande. Mir gefiel die Idee, dass der Friedensstifter ein guter Kerl ist und mitkommt, um den Bestatter zu begraben, der all diese schlechten Dinge mitbringt. Wenn Frieden auf der Welt wäre, wer braucht dann einen Bestatter?“

Fast vollständig von Meine und Schenker komponiert – mit Hilfe von Lead-Gitarrist Matthias Jabs und Mąciwoda, kehrt „Rock Believer“ dem Multiple-Writer-Format der jüngsten Veröffentlichungen der Band den Rücken (nur zwei der 15 Tracks enthalten externe Beiträge).

„Wir haben etwa 2018 angefangen, Gespräche über eine neue Platte zu führen. Wir mussten keine machen, wir hätten es ruhig angehen und mit den alten Songs weiter touren können“, erklärt Meine. „Vom ersten Tag an haben wir uns entschieden, uns auf die härteren Kanten der Band zu konzentrieren. Wir wollten ein Album mit viel Attitüde machen. Wir haben versucht, die gute alte Zeit wieder aufleben zu lassen und das Gefühl, das wir Anfang der 80er Jahre hatten, wiederzuentdecken. Es wurde nicht viel über Radio oder Marketing nachgedacht. Es ging darum, Spaß mit der Musik zu haben.“

