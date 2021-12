SEEYOUSPACECOWBOY – The Romance Of Affliction CD Review

SeeYouSpaceCowboy haben sich 2016 zusammengefunden und wurde von Sängerin Connie Sgbarbossa, Drummer Ethan Sgarbossa und Gitarrist Taylor Allen gegründet. Der Namen entstammt einem Satz, der häufig im Abspann des 1998er-Animes “Cowboy Bebop” zu sehen war. 2019 erschien ihr Album “The Correlation Between Entrance and Exit Wounds” und am 5. November veröffentlichte Pure Noise Records den neuesten Output des Quintetts.

Die Band beschreibt ihren Stil übrigens selbst als “sasscore” und lehnt den Begriff “Screamo” stark ab. So stark, dass die Band einen Song geschrieben hat, der “Stop Calling Us Screamo” heißt. Die Bandmitglieder spielten zwar für einige Zeit VOR der aktuellen Band diesen Sound, haben damit aber musikalisch nichts mehr zu tun. Einflüsse aus Mathcore, Metalcore et cetera sind hingegen schon sehr deutlich zu hören.

SEEYOUSPACECOWBOY – The Romance Of Affliction (© Pure Noise Records)

Die Band aus San Diego hat einen relativ hohen Output. Nicht unbedingt bei den Longplayern, sondern allgemein. Im Mai 2021 erschien beim gleichen Label zum Beispiel eine Split-EP mit der 2020 gegründeten Band “If I Die First”.

Zur Single “Misinterpreting Constellations” erzählt Connie: “… es ist ein Rückblick auf die Handlungen, die du als romantisch angesehen hast und in gewissem Maße immer noch tust. Aber du bist jetzt in der Lage, zu erkennen, dass ‚Liebe um jeden Preis‘ vielleicht nicht das Gesündeste für dich selbst, sie oder andere war.”

In dem Song dreht es sich auch um die Widrigkeiten die man vorfindet. Einerseits versucht man das Schöne und die Hoffnung in diesem Kampf zu finden. Auf der anderen Seite ist es der Sound eines Zusammenbruchs, wenn Dunkelheit dich einschließt, umarmt und nicht mehr loslassen möchte. Zwei Wochen bevor die Band die Aufnahmen beendete, starb Frontfrau Connie Sbarbossa fast an einerXanax-Überdosis.

„Musik zu schreiben ist für mich kathartisch“, sagt sie. „Dinge zu Papier zu bringen ist die einzige Möglichkeit, mit der ich umzugehen weiß. Dass das zwei Wochen später geschah, bestätigte fast, warum ich das Album geschrieben habe – es war eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Es hat mich bestärkt, dass ich das Album geschrieben habe, das ich schreiben musste.“

Der Schmerz hinter den Stücken ist echt und birgt eine echte Gefahr. Denn, wenn es mal nicht funktioniert oder nicht so schnell oder nicht im Sinne der Sängerin, könnte es wieder passieren. Doch, erst einmal ist es besser und ich drücke die Daumen, dass ihre Hilfe anschlägt, unterstützend und stabilisierend wirkt. Mehr dazu, bei Interesse, hier. Texte schreiben, sich ein Ventil zu schaffen, hilft und unterstützt, bewirkt aber keine Wunder. Wer unter Depressionen leidet, schaut hier mal vorbei.

Die Gästeliste auf diesem Album ist auch nicht ohne. Keith Buckly von Every Time I Die ist beim Opener am Start, Shaolin G rappt auf “Sharpen What You Can”, Aaron Gillespie (Underoath) ist auf “Intersecting Storylines To The Same Tragedy” zu hören und die and If I Die First beim Titelsong und “Rausschmeißer”.

Allen Songs gemein ist die Brachialität aber auch zum gewissen Anteil die Fragilität (meist in den Texten zu spüren, wahrzunehmen). Fiese Dissonanzen, Mathcore-Einflüsse aber auch Stücke aus dem Metalcore-Kuchen sind hier hörbar. Zusammengepackt ergibt es SeeYouSpaceCowboy mit einem würdigen Nachfolger.

Wertung: 8 von 10 Punkten

Band: SEEYOUSPACECOWBOY

Albumtitel: The Romance Of Affliction

Label: Pure Noise Records

VÖ: 5. November 2021

“The Romance Of Affliction” Tracklisting: