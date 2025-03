Seven Blood: Neue Single „To The Unknown“ mit Video draußen

Seven Blood bringen ihre neue Single „To The Unknown“ mitsamt Musikvideo raus. Beschrieben wird die neue Band, ein Quartett, als Modern Rock mit Einflüssen wie Bring Me The Horizon, Architects, Paramore, Nirvana, Sleep Token und My Chemical Romance. Nach den Singles „Killing from the Inside“, “House ≠ Home“, „As We Bleed“ und „Monsters“ sowie zahlreichen Shows in Europa kündigen sie ihr Debütalbum „Life Is Just A Phase“ an, das am 21. November 2025 erscheinen wird.

Schaut euch jetzt das Musikvideo zu „To The Unknown“ an:

Die zutiefst persönlichen Lieder des Quartetts legen die Geschichten der kontrastierenden Lebenswege seiner Mitglieder offen. Der Gitarrist Oli Arnold und der Schlagzeuger Anfy Hartmann, die nur wenige Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer geboren wurden und in der ehemaligen DDR Hochburg Suhl aufwuchsen, kannten nur den langsamen und brutalen urbanen Verfall ihrer Heimatstadt. „In einer solchen Umgebung, in einer Geisterstadt, aufzuwachsen, spielte eine größere Rolle, als ich je gedacht hätte“, sagt Oli. „Erst jetzt, wenn ich zurückblicke, erkenne ich, wie groß der Einfluss war.“

Punk, Metal und Emo wurden der Soundtrack ihrer Desillusionierung. „Diese Musik passte wirklich zur Stimmung und Atmosphäre, die über der Stadt lag“, sagt Oli. Und so packten Oli und Anfy im Alter von 18 Jahren endgültig ihre Taschen und zogen 350 km nördlich nach Berlin.

Deutschlands Hauptstadt war die Heimat von Azaria Nasiri, doch die zukünftige Sängerin von Seven Blood hatte Schwierigkeiten, dies so zu sehen. Die Tochter einer marokkanischen Mutter und eines iranischen Vaters, die während der Revolution in den 1970er Jahren aus dem Iran geflohen waren, verbrachte ihre Jugend damit, ihren Platz zu finden. „Beim Aufwachsen gab es viel Frustration und Unsicherheit, da ich mich nie vollständig mit meiner Umgebung identifizieren konnte“, sagt Azaria. „Ich stammte aus zwei sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und lebte in einer ganz anderen, was mich immer das Gefühl haben ließ, dass ich nach einem Ort suchte, zu dem ich gehörte, aber ihn nie wirklich fand.“

© Seven Blood – Life Is Just A Phase (Album Artwork)

Seven Blood sind Azaria Nasiri (Gesang), Oli Arnold (Gitarre), Anfy Hartmann (Schlagzeug)

und Josi Hille (Bass).

Im Sommer sind Seven Blood auf folgenden Bühnen zu sehen:

12.7.2025 Leipzig – NEXO Nerd Music Expo Festival

13.8.2025 Dinkelsbühl – Summer Breeze