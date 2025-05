Seven Hours After Violet – s/t CD Kritik

Shavo Odadjian von System Of A Down hat diese neue Band mit einigen unglaublich talentierten Musikern zusammengestellt. Am 22.02.2022 war der Bassist von System of a Down auf einer Party und begegnete dem mit Platin ausgezeichneten Produzenten, Songwriter und Gitarristen Morgoth. Ihre ersten Sessions waren ein spontanes Feuer der Kreativität, und aus einem potenziellen Soloprojekt wurde eine vollwertige Band.

© Seven Hours After Violet (Artwork)

„Wir haben sofort einen Song geschrieben. Es war anders als bei den Songwriting-Sessions, an denen ich zuvor teilgenommen hatte. Die Riffs flossen nur so aus mir heraus, ohne dass ich mich anstrengen musste. Jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, nichts schreiben zu können, gab mir Morgoth eine Gitarre und sagte: „Los, los, los“. Das habe ich gebraucht, weißt du? Ich brauchte jemanden, der mich anspornte, wenn ich mich selbst nicht anstrengte“, erinnert sich Shavo. Als die Musik weiterhin in Strömen sprudelte, Shavo alle Gitarren- und Bassparts schrieb und spielte und Morgoth die Beats, die Atmosphäre und die Effekte produzierte und beisteuerte, schlug Morgoth vor, ein Shavo-Soloprojekt daraus zu machen. Da er nun jedoch fest entschlossen war, auf der Live-Bühne aufzutreten, beschloss Shavo, eine komplette Band zu gründen.

Es war entscheidend, das richtige Gesangstalent zu finden, um die von Shavo und Morgoth geschaffene musikalische Landschaft zu ergänzen. Morgoths Empfehlung von Taylor Barber von Left to Suffer war entscheidend. Shavo war überwältigt: „Er sang in der einen Minute im Falsett und growlte in der nächsten – es war grandios. Er wurde zum Sänger, weil er jeden Song großartig hinbekam.“ Neben Shavo am Bass und Morgoth an der Gitarre holte die Band auch Morthgoths Bandkollegen von Winds Of Plague, Josh Johnson am Schlagzeug, und Alejandro Aranda, bekannt für sein Soloprojekt Scarypoolparty und als Zweitplatzierter bei American Idol, als Lead-Gitarrist und Backgroundsänger ins Boot.

Das Debütalbum von Seven Hours After Violet hat eine Spielzeit von 35 Minuten und 12 Sekunden. Die elf Stücke sind so gut, dass ich das Werk stundenlang hören könnte. Was ich auch gemacht habe im Rahmen dieses Unterfangens eine Review zu schreiben. Sumerian Records hat hier einen guten Fang gemacht und ich habe selten eine so vielseitige Band erlebt, die mich von der ersten Sekunden bis zur letzten fesseln kann. Ganz davon zu schweigen, dass ich bei Freunden und online nicht aus den Lobeshymnen mehr rauskomme. Wahrscheinlich dauert es wieder viel zu lange bis der Nachfolger kommt. Einen Teil der Zeit habe ich gewiss schon unabsichtlich überbrückt, weil ich mit der Review erst ein halbes Jahr verspätet ankomme.

Artist: Seven Hours After Violet

Albumtitel: s/t

Label: Sumerian Records

VÖ: 1. Oktober 2024