Sex Pistols bringen “Pretty Vacant” 7″ auf rotem Vinyl raus

Die dritte Single von den Sex Pistols mit Namen “Pretty Vacant” erscheint nun wieder als 7″ auf rotem Vinyl und ist limitiert. Ursprünglich erschien der Track erstmals am 2. Juli 1977, nach dem Stück “God Save The Queen” und landete in den UK-Top-10 und wurde von der Gruppe bei Top of the Pops gespielt. Die Single enthält ein Cover von “No Fun” von The Stooges.

© Sex Pistols – Pretty Vacant (Single Cover)

Die Single-Wiederveröffentlichung repliziert das UK-Artwork von Jamie Reid und es wird 4577 Einheiten auf rotem Vinyl geben. Alle sind nummeriert.

“Pretty Vacant” wird ausschließlich via D2C (Direct to Consumer) am 29. September 2023 via Universal Music Recordings veröffentlicht.

TRACKLISTING

Pretty Vacant

No Fun

