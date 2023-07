Sex Pistols: Limitierte “Holidays In The Sun” 7″ auf gelben Vinyl kommt

Von den Sex Pistols erscheint bald eine limitierte “Holidays In The Sun”-7″ auf gelben Vinyl über Universal Music. Damit verfolgt das Label weiter ihren bisherigen Plan die Klassiker unter den Singles der UK-Punkband als limitiertes, farbiges Vinyl zu veröffentlichen.

Es ist die vierte Single der Gruppe und erscheint zum ersten Mal auf farbigen Vinyl. Der Song landete auf Platz Nummer 8 in den UK Charts als im Oktober 1977 veröffentlicht wurde, um das Album “Never Mind The Bollocks Here’s The Sex Pistols” zu promoten.

“Holidays In the Sun” ist auf 4577 Einheiten limitiert und individuell nummeriert. Fun Fact: “Anarchy In the UK” erschien ebenfalls limitiert auf 4576 Einheiten. Eine weniger. “Holidays…” erscheint D2C – Direct to Consumer – only und zwar am 4. August 2023.

© Sex Pistols – Holidays In The Sun Cover

“Holidays In The Sun” Tracklist

Holidays in the Sun

Satellite