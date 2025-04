Sex Pistols – The Original Recordings CD Kritik

Die Sex Pistols bestanden in ihrer ursprünglichen Besetzung aus bekannten Umständen nur von 1975 bis 1978. Aber sie traten auch in den Jahren 1996, von 2002 bis 2003 und 2007–2008 auf. Unter anderer Besetzung natürlich und war nicht von jedem gerne gesehen. Die Original-Besetzung ist Sänger John Lydon („Johnny Rotten“), Gitarrist Steve Jones, Drummer Paul Cook und Bassist Glen Matlock, der später durch Sid Vicious ersetzt wurde. 2022 gibt es mit „The Original Recordings“ von den Sex Pistols sehr frühe Aufnahmen mit Klassikern wie „Anarchy In The UK“, „Pretty Vacant“, „God Save The Queen“, „Holidays In The Sun“ und viele mehr. Allerdings auch einige Coverversionen. Nach Angaben der Website stammen die Aufnahmen alle aus den Jahren 1976 bis 1978.

Zu den gecoverten Stücken gehören auch “Substitute” (The Who), “(I’m Not Your) Steppin’ Stone” (geschrieben von Tommy Boyce und Bobby Hart, aufgenommen von Paul Revere & The Raiders und bekanntgemacht durch die Band The Monkees), natürlich auch “My Way” (einige Wörter sind geändert, stellen jetzt Beschimpfungen dar, bekanntgemacht durch Frank Sinatra).”Something Else” stammt von Bob Cochran, co-geschrieben von seiner damaligen Freundin Sharon Sheeley. „C’mon Everybody“ stammt von Eddie Cochran und Jerry Capehart. “No Fun” stammt von The Stooges.

Sex Pistols – Original Recordings (© Universal Music)

Einen Grund für die Compilation gibt es natürlich auch. Diese erschien Ende Mai 2022, einige Tage später startete die Serie „Pistol“ von Danny Boyle bei Disney+. In der Serie werden die Mitglieder der Band von Toby Wallace als Jones und Jacob Slater als Paul Cook, Anson Boon als John Lydon und Christian Lees als Glen Matlock dargestellt. Außerdem sind Louis Partridge als Sid Vicious, Sydney Chandler als Chrissie Hynde, Talulah Riley als Vivienne Westwood, Maisie Williams (bekannt aus „Game Of Thrones“) als Pamela Rooke (auch bekannt als Jordan), Emma Appleton als Nancy Spungen, Dylan Llewllyn (als Wally Nightingale) und Thomas Brodie-Sangster als Malcolm McLaren zu sehen. Die sechs Folgen umfassende Reihe basiert auf dem Buch „Tales From A Sex Pistol“ von Gitarrist Steve Jones. Einen Trailer gibt es weiter unten.

Viel Neues hat die Compilation „The Original Recordings“ nicht zu bieten. Das einzig neue war für mich, dass es mehr Coverversionen gab, die ich nicht als solche identifiziert hatte in meinen jungen Jahren. Damals habe ich die Band Sex Pistols wahrlich öfter gehört, Dekaden später mich ein wenig mehr mit der Herkunft der Stücke beschäftigt. Oder auch worüber Track handeln, beispielsweise „Bodies“ (Thema: Abtreibung). Trotz war es nett die Songs mal wieder zu hören. Die Serie werde ich mir mangels Streaming-Abo und wegen zu geringem Interesse mir die Serie – für mich – so umständlich anschauen zu müssen, nicht ansehen. Ich habe an Abos kein Interesse und die Öffentlich-Rechtlichen versorgen mich mit guten Inhalten. Ich würde, selbst wenn ein Abo vorhanden wäre, gar nicht dazu kommen, mir allerdings Zeit nehmen, wenn ich die Serie sowieso in den Mediatheken in einigen Jahren entdecke. Wer noch keine Platte zuhause hat oder diese gerne ebenfalls haben möchte: here you go. Eine gute und interessante Mischung zwischen Originalen und Covern.