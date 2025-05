Shadows Fall veröffentlichen Video zur neuen Single „Souls Devoured“

Mit einem brandneuen Song namens “Souls Devoured” sind Shadows Fall – bestehend aus Sänger Brian Fair, Gitarristen Jonathan Donais und Matt Bachand, Bassist Paul Romanko und Schlagzeuger Jason Bittner – zurück, bevor sie mit ihren Metal-Kollegen Killswitch Engage aus Massachusetts auf Tour gehen.

„Shadows Fall waren schon immer eine Band, die all ihre Einflüsse und Ideen in ihrer Musik zum Ausdruck bringt und sich nie davor gescheut hat, Genres innerhalb ihres Sounds zu mischen“, verrät Fair einen Einblick in den Entstehungsprozess. „‚Souls Devoured‘ ist ein großartiges Beispiel für diesen Songwriting-Stil, bei dem wir uns richtig austoben. Es beginnt mit einem gewaltigen Groove und einem Rock-Riff, bevor es in eine Black-Metal-inspirierte Strophe übergeht, um der Party etwas Böses hinzuzufügen. Es öffnet sich zu einem Half-Time-Refrain, der fast an Pantera erinnert, bevor wir in der Bridge und im Solo-Teil etwas melodischen Death Metal einbringen. Auf dem Papier mag das etwas schizophren klingen, aber wir versuchen immer, einen zusammenhängenden und thematischen Zusammenhang zu schaffen, der alles zusammenhält. Es ist ein Song, der meiner Meinung nach die wahre Essenz von Shadows Fall einfängt, indem er Elemente unserer Vergangenheit einbringt, aber gleichzeitig den Blick klar auf die Zukunft richtet. Er enthält vertraute Elemente, klingt aber wie nichts, was wir je zuvor geschrieben haben.“

Fair spricht offen über das Thema und sagt: „Textlich geht es in dem Song darum, sich in einer apokalyptischen Situation gefangen zu finden, in der Dämonen und Katastrophen begonnen haben, die Welt zu verschlingen. Es geht darum, ums Überleben zu kämpfen, während der Planet um einen herum zerfällt und man erkennt, dass der einzige Weg zu überleben darin besteht, mit gleichen Waffen gegen Feuer zu kämpfen. Wir verbringen den Großteil unseres Lebens damit, die bösen Stimmen in unserem Kopf zu beruhigen oder ihre Existenz zu leugnen. In diesem Szenario ist es jedoch vielleicht der einzige Weg, den Terror zu überleben, diese Dunkelheit anzuzapfen und die eigenen Dämonen herauszulassen.“

Er schließt mit den Worten: „Dem puren Bösen gegenübertreten, indem man selbst zu diesem Bösen wird. Sie wissen schon, Heavy-Metal-Scheiß! Normalerweise schreibe ich aus einer persönlichen oder philosophischen Perspektive, aber ‚Souls Devoured‘ hat es mir ermöglicht, aus dieser Schublade auszubrechen und eine düstere Art des Geschichtenerzählens zu finden, die zur Intensität und der unheilvollen Stimmung der instrumentalen Seite passt. Kopfschütteln und rein in die Sache!“

Die Band hat auch das Video zum Song veröffentlicht. Das Video könnt ihr hier sehen: