Mit dem Film “Shark Escape” erscheint bei Splendid Film ein Hai-Horror-Film aus China. Verschiedene Charaktere treffen aufeinander, es gibt einen Tsunami, es gibt Sportler in der Gruppe ebenso wie eine Wissenschaftlerin. Und natürlich der furchterregende Hai in dem unbekannten Gewässer.

Zustande kommt diese Szenario nach einer Party in einem thailändischen Resort am Strand. Dieses wird von einem Tsunami getroffen und die Überlebenden müssen den Weg ins Hotel finden. Leider hat der riesige weiße Hai auch seinen Weg in das überflutete Gelände gefunden.

Mehr Infos hier. Trailer:

Genre: Thriller

Jahr: 2021

Land: CN

Original Titel: 鲨口逃生

Darsteller: Raquel Xu, Zhang Xinyuan, Ziwen Zhang, Liu Qianyu, Zhuang Qiqian

Regie: Hang Zhu

Drehbuch: Hang Zhu

