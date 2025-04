Shinedown veröffentlichen Musikvideo zu „Dance, Kid, Dance“

Die Multi-Platin-Band Shinedown hat kürzlich ein Musikvideo zu ihrem Nummer-1-Song „Dance, Kid, Dance“ veröffentlicht. Das in Brooklyn, New York, gedrehte Musikvideo entführt den Zuschauer in eine düstere Underground-Welt voller Rock- und Tanzbegeisterung. Zu Beginn des Videos versuchen Konzertbesucher, einen Automaten aufzubrechen, um sich „die Pillen zum Tanzen“ zu holen.

© Shinedown – “Three Six Five” und “Dance, Kid, Dance” Artwork

Brent Smith sagte zum neuen Musikvideo und seiner kreativen Vision: „Im Video wollten wir uns ganz auf die Tänzer konzentrieren. Jeder einzelne von ihnen brachte so viel Energie ins Set, und es war fantastisch, dabei zuzusehen und dabei zu sein. Der Song lässt nicht nach, daher war es uns super wichtig, dass unsere Performance als Band der Intensität der Choreografie entsprach. Was die Location angeht, waren sich alle einig: NYC ist der richtige Ort. Die Kulisse der Stadt und die Authentizität der Tanzkultur waren extrem wichtig. Das Coolste an dem Video ist für uns als Band, dass man jedes Mal etwas Neues und Aufregendes sieht. Wir hatten einen Riesenspaß beim Drehen und hoffen, dass die Fans es genauso lieben wie wir.“

Brent Smith und Eric Bass schrieben gemeinsam „Three Six Five“ und „Dance, Kid, Dance“ wurde von Brent Smith, Eric Bass und Dave Bassett geschrieben. Die Songs wurden von Eric Bass in seinem eigenen Big Animal Studio in Charleston, South Carolina, produziert.

Sehen Sie sich hier das Musikvideo zu „Dance, Kid, Dance“ an: