Signs Of The Swarm enthüllt Details zum neuen Album „To Rid Myself of Truth“ und veröffentlicht daraus die neue Video-Single „HELLMUSTFEARME“. Am 22. August veröffentlichen die Pittsburgher von Signs Of The Swarm ihr sechstes Album „To Rid Myself of Truth“ über Century Media Records. Wiedervereint mit Produzent Josh Schroeder (Lorna Shore, Mental Cruelty, Varials, King 810). Einen ersten Vorgeschmack auf „To Rid Myself of Truth“ gibt es mit der neuen Single „HELLMUSTFEARME“, die hier gestreamt werden kann. Das Video dazu gibt es hier:

Bobby Crow (Schlagzeug) kommentiert: „‚HELLMUSTFEARME‘ ist eine Hommage an unsere Wurzeln: Vollgas, keine Bremsen von Anfang bis Ende. Ich wollte die Alben, die mich zum Deathcore hingezogen haben, wie ‚The Cleansing‘ von Suicide Silence und ‚Hellbound‘ von Fit for an Autopsy, einfließen lassen und unseren SOTS-Flair hinzufügen. Sobald wir dieses Demo fertiggestellt hatten, wussten wir, dass es das Erste sein sollte, was jeder von dem Album hört, das zu ‚To Rid Myself of Truth‘ wurde.“

David Simonich (Gesang) ergänzt: „‚HELLMUSTFEARME‘ entstand aus einem kleinen Witz mit einem Freund darüber, wie oft ich versucht habe, mich umzubringen – und natürlich gescheitert bin. Angenommen, die Hölle wäre real, würde ich definitiv dorthin gehen, aber sie wollen mich nicht dort haben. Es ist eine Art Henne-Ei-Situation: Wollen sie mich nicht dort haben, weil ich nicht sterben kann und was das bedeutet, oder kann ich nicht sterben, weil sie es mir nicht sagen – und warum ist das so, wenn nicht vorher schon gesagt wurde, dass ich unsterblich bin?

Das Lied handelt vom Allerletzten. Nicht einmal der verdorbenste Ort für die Heiden aller Heiden will mich? Also halten sie mich in einer anderen Hölle gefangen: auf der Erde.

Doch ich habe es geschafft. Ich hoffe, das kommt zum Ausdruck und der Hörer fühlt sich stark, wenn er dieses trotzige und tödliche Lied hört. Ich versuche, meine negativen Erfahrungen in etwas Positives zu verwandeln.“

© Signs Of The Swarm – To Rid Myself of Truth – Album artwork by: Stripes Arts

To Rid Myself of Truth Tracklisting

To Rid Myself of Truth HELLMUSTFEARME Natural Selection Scars Upon Scars Chariot Clouded Retinas feat. Will Ramos (Lorna Shore) Iron Sacrament feat. Phil Bozeman (Whitechapel) Forcing to Forget Sarkazein Fear & Judgement feat. Jack Murray (156/Silence) and Johnny Crowder (Prison, ex-Dark Sermon) Creator