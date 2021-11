Simple Plan mit neuer Single “The Antidote”

Die Rockband Simple Plan veröffentlichte kürzlich mit “The Antidote” ihre brandneue Single. Dabei handelt es um das erste Lebenszeichen der Gruppe seit rund zwei Jahren.

“The Antidote’ klingt wie eine Rückbesinnung auf unseren klassischen Simple Plan-Sound, aber mit einem modernen Twist. Der Song hat alle Elemente, die unsere Fans lieben und von unserer Band erwarten: einen starken, energiegeladenen Refrain gepaart mit einem ehrlichen und zu Herzen gehenden Text, der sich mit dem Leben und dessen Kämpfen beschäftigt”, wird die Band zitiert. “Wir haben den Song geschrieben und aufgenommen, bevor die Pandemie ausbrach, und in vielerlei Hinsicht ist er nach allem, was in den letzten 20 Monaten passiert ist, sogar noch aktueller geworden. Viele Menschen machen gerade schwere Zeiten durch, und der Song handelt davon, wie wichtig es ist, jemanden oder etwas zu haben, an das man sich wenden kann, wenn das Leben wirklich schwer wird. Das kann ein Lebenspartner sein, ein Freund, ein Familienmitglied, etwas, das man liebt und für das man sich begeistern kann… es spielt keine Rolle und es kann alles sein.“ Und weiter: “Für viele unserer Fans und für uns ist es die Musik. Ihre Kraft, zu heilen, zu trösten und ein Rettungsanker zu sein, war noch nie so groß und so notwendig wie jetzt. Wir hoffen wirklich, dass dieser Song unseren Fans viel bedeutet und ihnen hilft, mit den schwierigen Momenten umzugehen, die wir alle durchleben.”

Fans können sich nun auf weiteres, neues Material von Simple Plan freuen. Stay tuned! www.officialsimpleplan.com.