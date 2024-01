Slope mit neuer Single “WHY SAD”

Die deutsche Crossover-Band Slope haben mit “WHY SAD” eine neue Single veröffentlicht. Es ist die vierte und stammt ebenfalls aus dem kommenden Album “Freak Dreams”, das am 2. Februar 2024 über Century Media Records erscheinen wird. Das Video zu WHY SAD, das von Simon Blümel & Philipp Jeske konzipiert und von Robin Hückstädt inszeniert wurde, findet ihr unter folgendem Link:

WHY SAD beschreibt die Band als: „eine rohe Verschmelzung von Grunge-Energie und verschiedenen Crossover-Vibes, was es zu einem der experimentelleren und daher aufregend unterhaltsamen Tracks auf unserem kommenden Album Freak Dreams macht. Neue Wege zu gehen und verschiedene Ansätze auszuprobieren, fühlt sich für uns belebend an, während wir unseren unverwechselbaren Stil beim Songwriting beibehalten.“

Vorbestellen kann man Freak Dreams hier: https://slope.lnk.to/FreakDreams-Bio

© Slope – In Freak Dreams 2024

