Snapcase: Stream Zero Tolerance-Cover „Back To Square One“ online

Das Cover von „Back To Square One“ von Zero Tolerance ist online. Der Song wurde von der Band Snapcase eingespielt. Da beide Bands im Buffalo, New Yorker Hardcore verwurzelt sind, entstand Snapcases Cover im Rahmen der Compilation „The Dogs Of Hope“, deren Erlös dem Randolph County Animal Shelter zugutekommt.

Killswitch Engage, Orange 9mm, Deadguy und andere haben ebenfalls Songs zu dieser Compilation beigetragen, die am 8. August erscheint. Snapcase-Sänger Daryl Taberski kommentierte:

„Die Aufnahme, die Snapcase für The Dogs Of Hope gemacht hat, ist ein Coversong der Band Zero Tolerance mit dem Titel ‚Back To Square One‘. Diese Band und dieser Song sind für Snapcase sehr wichtig. Zero Tolerance gelten als die Urväter des Buffalo Hardcore, und ohne sie gäbe es uns als Band nicht.“