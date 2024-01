Sonata Arctica veröffentlichen neue Single “Dark Empath”

Die Finnen von Sonata Arctica veröffentlichten kürzlich ihre neue Single “Dark Empath”. Der Track stammt aus dem kommendem Album “Clear Cold Beyond” und erscheint am 08. März 2024 via Atomic Fire. Der neue Song des Quintetts knüpft an den Track “Don’t Say A Word” aus dem Jahr 2004 an.

Sänger Tony Kakko kommentiert: „Dieser Track ist Teil einer Geschichte, die bereits 2001 auf unserem zweiten Album, »Silence«, begann, und besitzt bereits mehrere Vor- und Nachgänger. Manche behaupten sogar, dass der Ursprung jener Saga im Song ‚The End Of This Chapter‘ auf unserem Debüt liegt. Das Thema Stalking bietet einfach einen Rahmen, der sich meines Erachtens unglaublich gut zum Schreiben eignet. Glücklicherweise stört das die Leute nicht, haha! Die gesamte Geschichte ist nicht zwangläufig chronologisch aufgebaut, handelt aber von immer wieder auftauchenden, bekannten Charakteren, die letztendlich Variationen des Verfolgtwerdens durchleben.“

https://sonataarctica.afr.link/darkempathPR

