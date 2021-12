Sondaschule mit neuer Single “Morgens um halb 4” und Album wird verschoben

Das achte Studioalbum “Unbesiegbar” von Sondaschule wurde von Vincent Sorg (Donots, Die Toten Hosen, Broilers und viele mehr) produziert. Begleitend zum Release entstand außerdem ein aufwendiger Kurzfilm mit namhaften Schauspieler:innen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten muss das Release der Platte leider vom 14.01. auf den 11.02.2022 verschoben werden. Dazu ist die letzte Vorabsingle “Morgens um halb 4” erschienen.

“Morgens um halb 4” ist eine augenzwinkernde Breitwand-Ballade, die zum In-Your-Face-Optimismus passt, den SONDASCHULE auf “Unbesiegbar” transportieren wollen. “Vielleicht ist es unserer Ruhrpott-Mentalität geschuldet, selbst aus dem größten Mist das Beste zu machen und sich die Realität so hinzubiegen, dass man sie als etwas Gutes empfindet”, so die Band.

Sondaschule (© Copyright by Flo Ehlich)

Zur 13-teiligen Miniserie “Unbesiegbar” gibt es unten auch ein eingebettetes Video. Die Serie wurde als “Blitzableiter” produziert in einer Zeit “in der für Künstler frustrierenden Pandemie; um auf andere Gedanken zu kommen und nicht gnadenlos alles ruhen zu lassen. „Unbesiegbar – Der Film“ – das sind Liebesgrüße aus dem Ruhrgebiet – mit Bier, Charme und Patrone.”

“Unbesiegbar” von SONDASCHULE erscheint am 11.02.2022 über Warner / Solitary Man Records. Stand heute geht die Band ab dem 03.03.2022 auf Headline-Tour zum Album.

“Statement zur Verschiebung:

Eins haben die sechs Mitglieder der SONDASCHULE in den letzten zwei Jahren definitiv gelernt: In außergewöhnlichen Zeiten sollte man flexibel sein.

Was bereits vor der Pandemie mit einer Handvoll Songs begann, das entwickelte sich Stück für Stück – und das darf ruhig gesagt werden – zum wohl besten Sondaschule-Album, das es je gegeben hat. Platzend vor Stolz steht die Band seit geraumer Zeit in den Startlöchern und freut sich, das Werk endlich in den Händen zu halten. Und nun, kurz vor Weihnachten, gibt es einen nächsten Dämpfer.

Costa: „Leider wurde uns gestern mitgeteilt, dass einzelne Bestandteile nicht rechtzeitig geliefert werden konnten und sich die Fertigstellung in der Produktion dadurch verschiebt. Also bleibt uns leider nichts anderes übrig, als das Album um vier Wochen nach hinten zu schieben.“

SONDASCHULE und alle, die sich auf das Album freuen, beweisen gerade einen langen Atem, aber es lohnt sich!

Freut euch auf einen Befreiungsschlag, Selbstbestätigung, Motivationstraining, Neuanfang und eine Ode an das Leben zwischen Liebe, Sehnsucht, Alkohol und ein kleines bisschen Glück morgens um halb 4. „Unbesiegbar“ ab 11.02.2022!”