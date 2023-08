“Sophia, der Tod und ich” – Verfilmung des Thees Uhlmann Romans ab dem 31.08.23 nur im Kino

Ab dem 31. August 2023 kommt die Verfilmung zu Thees Uhlmanns Roman “Sophia, der Tod und ich” in die Kinos. Zum Film heißt es daher:

“Der Tod (Marc Hosemann) steht vor der Tür von Reiner (Dimitrij Schaad) und erklärt ihm, dass er in drei Minuten sterben wird. Eine Verkettung irrwitziger Umstände, bei denen Reiners Ex-Freundin Sophia (Anna Maria Mühe) eine entscheidende Rolle spielt, verhindert jedoch das prompte Ableben. Stattdessen finden sie sich auf einer chaotischen Reise wieder, die zunächst zu Reiners Mutter (Johanna Gastdorf) und schließlich seinem kleinen Sohn Johnny (Matteo Kanngiesser) führt – mit von der Partie der Tod, der das irdische Leben zu genießen scheint. Verkompliziert wird alles durch einen zweiten Tod (Carlo Ljubek), der die Killermission vollenden soll. Ganz offenbar ist das Geschehen dem scheinbar allmächtigen G. (Josef Ostendorf) und seinem Erzengel Michaela (Lina Beckmann) entglitten…”

“Sophia, der Tod und ich” Poster (© DCM)

Bei dem Film “Sophia, der Tod und ich” handelt es sich um das Regie-Debüt von Schauspieler Charly Hübner, der den 2015 erschienenen Bestseller-Roman von Thees Uhlmann nach einem Drehbuch von Autorin Lena May Graf verfilmte. Die offizielle Premiere des Films findet am 29.08.23 in Berlin statt.

Hier gibt es den Trailer:

“SOPHIA, DER TOD UND ICH” (Film, Kinostart 31.08.23) Trailer: