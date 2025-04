Soulfly trennt sich von Bassist Mike Leon, Statements veröffentlicht

Soulfly haben den Abschied von Bassist Mike Leon bekannt gegeben. Ein weiteres Mitglied des Cavalera-Clans kehrt zurück: Igor Amadeus Cavalera (Cavalera, Go Ahead And Die, etc.) wird den Platz in der Band vorübergehend besetzen. Sein Vater Max bleibt natürlich weiterhin Sänger und Gitarrist, und sein Bruder Zyon spielt Schlagzeug. Mike DeLeon bleibt offenbar als Tourgitarrist dabei. In einem Statement vom 9. April 2025 teilte Soulfly folgendes mit:

„Nach vielen erfolgreichen gemeinsamen Jahren trennt sich Soulfly von Bassist Mike Leon. Die Band spielt weiterhin beim Nu Metal Revolution in Mexiko-Stadt am 3. Mai und wird dabei von Sorcerer Igor Amadeus von der Cavalera-Band Go Ahead and Die und Healing Magic vertreten.“

„Wir gehen jetzt in verschiedene Richtungen und danken Mike für die Zeit, die er mit uns auf der Bühne verbracht und gerockt hat!“ teilt Max Cavalera mit.

Mike Leon schreibt:

„Nach über zehn unglaublichen Jahren mit Soulfly/Cavalera ist es an der Zeit, weiterzugehen und neue Wege zu gehen. Ich bin zutiefst dankbar für die Erfahrungen, die Musik und die Beziehungen, die ich auf diesem Weg aufgebaut habe – es war mir eine Ehre, mit so engagierten Fans zu wachsen.

Ich bin stolz darauf, durch meine Arbeit als Director of Artist Relations bei ENKI Cases einen Beitrag zur Musikszene zu leisten und Künstler mit branchenführendem Schutz für ihre Ausrüstung zu unterstützen, und werde dies auch weiterhin tun.

Mit Blick auf die Zukunft freue ich mich darauf, neue musikalische Möglichkeiten zu entdecken und zu schaffen!

Vielen Dank an alle, die mich bisher begleitet haben – auf das nächste Kapitel!“