South Of Heaven Open Air 2025 gibt Lineup bekannt

Das brandneue Metal-Festival South Of Heaven Open Air 2025 gibt das Lineup bekannt für dieses Jahr bekannt. Das Event findet am Samstag, den 7. Juni, und Sonntag, den 8. Juni 2025 in Maastricht, Niederlande, statt. Während dieser neuen, ehrgeizigen Veranstaltung wird die Crème de la Crème der internationalen Metalszene (20+ Acts) an zwei Tagen auf zwei Bühnen auftreten.

Das South Of Heaven gab bereits erste Namen bekannt: Meshuggah, Hatebreed, In Flames, Accept, Soulfly, Angelus Apatrida, Baest, Carcass, Channel Zero, Dark Angel, Decapitated, Textures, Sacred Reich, Wolfbrigade, Midnight, Gutalax, Legion Of The Damned, Severe Torture, Sylosis, From The Crypt, Ripsaw, I Am Morbid, Tenside, Inherited, Mass Deception, Nephylim, Savage Lands, Severe Torture.

© South Of Heaven Open Air 2025