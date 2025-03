Spider-Man / Deadpool 4: Jagd auf Slapstick von Joshua Corin, Elliott Kalan, Todd Nauck und Will Robson Comic Kritik

Spider-Man / Deadpool 4: Jagd auf Slapstick von Joshua Corin, Elliott Kalan, Todd Nauck und Will Robson heißt mein Einstieg in einem Crossover. Dieses Mal sind Spider-Man und Deadpool Kooperationspartner auf der Jagd nach Slapstick. Dass es sich bei den beiden Helden um zwei Fanlieblinge handelt, muss ich sicherlich nicht extra erwähnen. Die beiden werden gesondert beauftragt sich auf die Suche nach Fotonegativen zu machen, währenddesssen treffen die beiden Helden nicht nur einander, sondern auch auf den bunten Slapstick und einigen Gangstern aus New Jersey. Außerdem landet die Spinne im neuesten Vergnügungspark namens Murderworld, der dem X-Men-Gegner Arcade gehört. Auch Deadpool trifft dort ein, doch in einer anderen Rolle.

Spider-Man – Deadpool 4_ Jagd auf Slapstick von Joshua Corin, Elliott Kalan, Todd Nauck und Will Robson (© Panini)

Wie gesagt mein erstes Crossover – zumindest mit den beiden und wenn sich meine Erinnerung nicht täuscht. In Spider-Man / Deadpool 4: Jagd auf Slapstick von Joshua Corin, Elliott Kalan, Todd Nauck und Will Robson geht es durchaus zur Sache, doch wenn man gerade Deadpool 23 gelesen hat und seine Reinform an Sprüchen, das (vor)schnelle zücken seiner Waffe et cetera erlebt hat, dann wird man hier ganz schön ausgebremst durch die moralischen und ethischen Vorstellungen eines Spider-Man. Ein ganz schön gravierender Unterschied, der für mich schon viel ausmacht. Glücklicherweise ändert sich das im Heft dann doch noch – aber dieses: Hey, wir wollen doch weder solche Sprüche noch ausschließlich mit Gewalt kommunizieren, zieht sich durchaus hin. Vielleicht lag es aber auch tatsächlich an dem sofortigen Umschwung von Deadpool 23 auf Spider-Man / Deadpool 4: Jagd auf Slapstick. Wer weiß. Geht aber durchaus in Ordnung und macht Spaß. Fans werden sicherlich Spaß daran haben.