STAUBKIND – Louis Manke im Duett mit GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen – „Konnte mich sofort mit dem Song indentifizieren“… – Single erscheint heute

Berlin/Dresden – Am heutigen Freitag erscheint mit „Kämpferherz“ ein ganz besonderes Duett – es ist die musikalische Begegnung zwischen GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen und Staubkind-Sänger Louis Manke. Die Single wird auch auf dem am 22. September erscheinenden neuen Studioalbum der Band sein.

“Kämpferherz” ist die fesselnde Zusammenarbeit zweier einzigartiger Künstler, die ihre Talente und ihre Leidenschaft für Musik in diesem ergreifenden Song vereinen. Mit seiner eingängigen Melodie und den mitreißenden Texten erzählt “Kämpferherz” eine Geschichte von Stärke, Mut und der Entschlossenheit, gegen alle Widerstände weiterzukämpfen.

Er drückt die Sehnsucht nach Veränderung und dem Wunsch nach Erfüllung aus. Er beschreibt den Kontrast zwischen den Träumen und Hoffnungen und der Realität, in der diese Ziele noch nicht erreicht wurden. Es geht um den Drang, voranzukommen, anzukommen und die eigenen Träume zu verwirklichen.

Die Zeilen “Wenn du mal Ankommen willst, lauf’ endlich los” spiegeln den Wunsch wider, die Komfortzone zu verlassen und aktiv nach den eigenen Träumen zu streben. Der Song ermutigt dazu, den Mut zu finden, das eigene Kämpferherz zu entdecken und sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen.

Mit seiner eindringlichen Botschaft ist “Kämpferherz” ein Song, der Menschen berühren und inspirieren wird. Es ist ein Song, der Hoffnung schenkt und die Zuhörer dazu ermutigt, ihre innere Stärke zu entfesseln und für ihre Träume zu kämpfen.

Die kraftvolle Stimme von Louis Manke, dem Frontmann von Staubkind, verschmilzt perfekt mit dem eindringlichen Gesang von Iris Mareike Steen und erzeugt eine außergewöhnliche Klangdynamik. Die

beiden Künstler ergänzen sich harmonisch und bringen ihre jeweilige musikalische Stärke in “Kämpferherz” zum Ausdruck.

Seid bereit, von der außergewöhnlichen Kraft und Energie von “Kämpferherz” mitgerissen zu werden. Genießt diese einzigartige Single, die am 11. August 2023 erscheint, und freut euch auf das neue Album von Staubkind, das am 22. September 2023 erhältlich sein wird. Taucht ein in die musikalische Welt von Staubkind und lasst euch von der bezaubernden Stimme von Iris Mareike Steen verzaubern.

Seid bereit, euer Kämpferherz zum Leben zu erwecken!

Louis Manke:

“Auf meinem neuen Album sind zwei Features enthalten, die mir sehr viel bedeuten, da sie, wie es im Leben so spielt, gar nicht von langer Hand geplant wurden, sondern sich in schönen Situationen ergeben haben.

So ist auch das Duett mit Iris Mareike Steen aus einer nicht geplanten Situation heraus entstanden. Ich wurde von unserem gemeinsamen Management in Berlin zu ihrem Konzert eingeladen und war von ihrer ehrlichen emotionalen und offenen Art auf und hinter der Bühne sehr angetan. Zu dieser Zeit war ich mit dem Song „Kämpferherz“ gerade im Studio noch mitten in der kreativen Phase. Es war einer der letzten Songs für das Album die noch offen waren.

Und so fragte ich sie… der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt.”

Iris Mareike Steen:

“Ich habe mich total gefreut, als Louis mich fragte, ob ich den Refrain von „Kämpferherz“ singen mag. Der Text und die Melodie haben mich sofort mitgenommen und ich konnte mich mit dem Song auch direkt identifizieren, insofern musste ich nicht lange nachdenken und stand schon einige Tage später mit ihm im Studio. Ich bin sehr glücklich über dieses gemeinsame Projekt.”

STAUBKIND TOUR 2023

Da ist immer noch mein Herz

22.09.23 Köln / Essigfabrik

23.09.23 Hannover / Musikzentrum

06.10.23 Frankfurt / Das Bett

07.10.23 Stuttgart / Im Wizemann

19.10.23 München / Hansa 39

20.10.23 Zwickau / Alter Gasometer

21.10.23 Berlin / Hole44

27.10.23 Hamburg / Knust

03.11.23 Leipzig / Werk2

04.11.23 Erfurt / HsD

09.12.23 Dresden / Alter Schlachthof – Ein Weihnachtsabend

www.staubkind.de

www.premiumrecords.de

© Staubkind – Da ist immer noch mein Herz Tour 2023

Text: Rosenheim Rocks