Stop Staring At The Shadows von $uicideBoy$ CD Kritik

Schon im Frühjahr 2020 erschien das neue $uicideBoy$-Album mit dem Titel “Stop Staring At The Shadows”. Es ist das 45. Release des Duos bestehend aus Ruby (Ruby da Cherry, geboren Aristos Norman Petrou) und $crim (Scrim, geboren Scott Anthony Arceneaux Jr.). 2018 erschien das Vorgängeralbum “I Want To Die In New Orleans” (G*59 Records), 2019 die EP “Live Fast Die Whenever” (EP, G*59 Records) und im Frühjahr 2020 eben das Werk, um dass es hier gehen soll.

Der Opener “All Dogs Go To Heaven” ist gleichzeitig auch eine Referenz zum gleichnamigen animierten Fantasy-Comedy-Drama-Film aus dem Jahr 1989, der aber im Jahr 1939 in New Orleans spielt. Dem Geburtsort der beiden Cousins. Passend gewählt. Denn es handelt sich zwar um einen Kinderfilm, dieser porträtiert jedoch auch Themen wie Mörder zocken, Gefängnisausbrüche, Kidnapping und Vergeltung.

“I Wanne Be Romanticized” dreht sich dafür um die Liebe, wenngleich auch die verblichene. “Mega Zeph” ist hingegen eine Achterbahn im Park “Six Flags New Orleans”. Diese ist allerdings im Verfall, weil der Sturm Katrina vieles zunichtegemacht. In dieser Zeit ist die Achterbahn aber auch zu einem Wiedererkennungsmerkmal geworden, weil sie von der Interstate 10 / 510 zu sehen ist. “Putrid Pride” beleuchtet das Leben der Beiden. Was sie erreicht haben und was sie – aus ihrer Sicht – hätten tun sollen als die Zeit dafür war.

Ein kleiner Querschnitt durch das Album. Der Sound ist auf gewohnt gutem Niveau und die Texte sind häufig persönlicher Natur. Beides sagt mir zu und kann sich hören lassen. Fans des Duos werden hier sicherlich nicht enttäuscht werden.