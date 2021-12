Strahlentod von Daniel Holbe, Ben Tomasson Buchkritik

Im neuen Krimi “Strahlentod” von den beiden Autoren Daniel Holbe und Ben Tomasson dreht sich alles um einen Mord, der im Rahmen eines Anti-Atommüll-Protests stattgefunden hat. Ein Bulli ist in die Luft geflogen und tötete eine Person, mehrere wurden verletzt. Gleichzeitig geschehen im Umfeld der Protagonisten einige seltsame, unschöne Vorfälle. Es handelt sich bei dem Werk um den sechsten Fall für Sabine Kaufmann und Ralph Angersbach.

Strahlentod von Daniel Holbe, Ben Tomasson (© Droemer Knaur)

Das Duo findet im Rahmen der Ermittlungen zusammen und Angersbach realisiert gleichzeitig mehrere Fehler. Aber zurück zum Bulli. Als der Ermittler auf den Parkplatz fährt, vor dem Bulli ankommt, trifft ihn der Schlag. Denn den Bulli kennt er nur zu gut. Sein Vater hat ihn ihm erst am Vorabend gezeigt und war stolz darauf so gut ausgerüstet zu sein für die Protesttage. Auf dem Fahrersitz befindet sich eine verkohlte Leiche. Hat es jemand auf die Familie abgesehen oder ist es nur ein hitziger, eskalierter Streit zwischen Befürwortern und Gegner der Atommülllagerung? Ein weiterer brutaler Mord führt die beiden Ermittler Ralph Angersbach und Sabine Kaufmann zurück in die Vergangenheit.

Öfter wird hier auch von Anarchie gesprochen. Hier verstehe ich etwas nicht. Man könnte sagen, man wolle – wie in der Realität – die gängigen Stereotypen bedienen. Aber heutzutage wird spätestens in den Kommentare aufgeklärt, dass “Anomie” keine Anarchie ist, aber das ist, was hier die Denkweise korrekt beschreiben würde.Wurden hier als Stereotypen bedient, um es realitätsnäher wirken zu lassen? Kann sein. Könnte aber auch nicht sein.Spätestens am Ende hätte eine Klarstellung erfolgen können und somit wäre sogar ein bildender Charakter eingeflossen. So wird man als Leser damit allein gelassen und es verfestigt etwas Falsches weiter in den Köpfen.

“Strahlentod” lässt sich erneut sehr gut lesen, es ist spannend und hat auch einige “ärgerliche” sowie emotionale Momente. Ärgerliche, weil Protagonist Angersbach an einigen Stellen nicht so gut anstellt. Emotional, weil die Vorfälle nahegehen, man die innerliche Zerreißprobe spüren kann, weil die Taten “nahe” sind und und und. Kurzum: Es macht wirklich Spaß. Das Autoren-Duo einen guten, sechsten Band geschaffen und ich freue mich jetzt schon auf mehr. Und, auf die Auflösung kleinerer Cliffhanger. Ich sag nur “Ich brauche noch Zeit” (sinngemäß). Ich sage jetzt mal nicht, wer das gesprochen hat oder zu wem. Ich hoffe, das passiert zeitnah. Außerdem wünsche ich Frau Kaufmann alles Gute, viel Klarheit und den Mut zur Hilfe, dem Zulassen und einigem mehr. Ich spreche in Rätseln? Gut. Denn ich möchte nichts verraten. Gelungener Band und das nächste Mal treffe ich wohl wieder auf Frau Durant.

Wertung: 9 von 10 Punkten

Titel: Strahlentod

Autoren: Daniel Holbe, Ben Tomasson

Verlag: Droemer Knaur TB

Erscheinungstermin: 30. Dezember 2021

Seiten: 384

ISBN: 978-3-426-52590-6

Buchinfos beim Verlag